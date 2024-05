Klauški: Penava je u pregovorima ostvario samo jedan ideološki uvjet

Podijeli :

Kolumnist 24sata Tomislav Klauški u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je formiranje parlamentarne većine.

Odmah nakon izbora prognozirao je upravo ovo što se dogodilo.

“Bilo je očito da će Domovinski pokret tražiti put do vlasti preko HDZ-a jer bi mu birači teže oprostili suradnju sa SDP-om”, rekao je Klauški i nastavio o novoj partnerskoj suradnji, novoj za premijera Andreja Plenkovića jer će biti pod izazovom umirivanja ideoloških težnji Domovinskog pokreta:

“Čini mi se da će Plenković izgubiti dio kontrole, što mu je važnije od ideološkog dijela. Veći problem mu je što neće imati potpunu kontrolu, već će dio nje morati prepustiti stranci koju je optuživao za desni radikalizam, da je stajala iza atentata pred Banskim dvorima, koju je vrijeđao u kampanji… No, energetska i politika oko poljoprivrede je ista kod HDZ-a i DP-a.”

Prokomentirao je Klauški i da iza energetske politike stoji proruska komponenta, koja je zanimljiva jer se premijer toliko puta znao kroz posljednje dvije godine obrušiti na oporbu, optužujući je za proruske stavove.

“Bruxellesu je bitno da “ruski igrač” nije preuzeo vlast u Hrvatskoj, što znači da nema straha oko zaokreta u smjeru poput Mađarske i Slovačke. Plenković je kroz PPD i aferu “Plin za cent” pokazao da naginje toj strani. Zoran Milanović bio je taj koji je otvoreno zastupao proruske stavove i politiku, ne samo oko plina nego ideološki i svjetonazorski. Ovdje se radi o čistom interesu oko Fortenove, plina, poljoprivrede, krupnog kapitala…”

Poruke koje je Stjepo Bartulica izrekao oko kulture, smatra Klauški, jest maskiranje tog biznis dijela. Također, naglašava, Ivan Penava odbio je ući u Vladu kako bi držao na okupu birače u Slavoniji. Zanimljivo, upravo Penava smatra da Ministarstvo gospodarstva ne bi trebalo ići Mariju Radiću, zbog potencijalnog sukoba interesa.

“To je sukob interesa. On se može ostvariti na razne načine, i preko nekog drugog. Tvrdi da bi radio besplatno ako uđe u Vladu, što budi još sumnji jer ako ne radi za plaću, za nešto drugo radi.”

Iz Domovinskog pokreta su dolazile izjave da se takav sukob interesa neće dogoditi i da se ne bi smjelo dogoditi. Ili više ništa nema vrijednosti? Kakvog smisla imaju politike iz kampanje, kad nakon izbora političari tvrde da ništa izrečeno nema težinu?

“Ako bismo gledali tko je što govorio, bilo bi nemoguće da netko ide s ikime. Imali smo sukobe na ljevici i desnici, međusobno… Dakle, jedino kome je važna ideologija su birači, ali političarima su interes dolazak na vlast i moć. Ideologija je bitna za mobiliziranje birača.”

Koji sad svjedoče suprotnoj slici od one koju Plenković naglašava u javnim istupima, a tiču se boljeg životnog standarda. Naime, radnici Varteksa štrajkaju jer im nisu isplaćene plaće, a to je situacija kojoj smo toliko puta svjedočili unazad tridesetak godina.

“Da, ovo je u suprotnosti oko svega što je Plenković govorio i što naglašava kao velik dio svojih uspjeha, programa i ciljeva.”

Domovinski pokret je, s druge strane, ispunio svoj najbitniji uvjet – da SDSS ne bude dio većine.

“To je bio jedini ideološki uvjet koji je Penava dobio u pregovorima. Također, šok za Milorada Pupovca je što neće biti uz vlast nakon toliko godina. Ono što se zna jest da Plenković neće ostaviti srpsku nacionalnu manjinu bez pomoći.”

Ali, te izjave kod stranih medija ne pomažu, oni ističu da je HDZ koalirao s ultra desnom strankom.

“Da, Plenković bi trebao biti jamstvo čuvanja centrističke politike i trebao bi paziti da DP ne unese ideološku komponentu u vlast. I dok je Plenković na vlasti, Pupovac može biti siguran. Čini mi se čak da srpska zajednica u Hrvatskoj nije toliko na udaru, koliko je DP usmjeren prema rodnoj ideologiji, Istanbulskoj konvenciji, strancima, “woke” ideologiji…”

Što se kritika prema pisanju Novosti i medija općenito tiče, Klauški kaže da se javnost treba zabrinuti u trenutku kad se premijer i političari u cijelosti neće ljutiti zbog pitanja na konferencijama ili pisanja, izvještavanja…

“Nije to hoćemo li vi ili ja biti ugroženi i cenzurirani, već bi to bio prvi put prema autokraciji. Na medijima je boriti se protiv toga. Već su ionako u teškom stanju u gospodarskom smislu i zbog pravila koja postoje.”

Osim medija, žene su na udaru u hrvatskom društvu. Uz to, Domovinski pokret naglašava da bi bilo najbolje kad bi ostale kod kuće s djecom.

“Poručuju da je žena drugotna i da ne smije biti profesionalka. Sve to ide iz toga što su žene sve autonomnije i samostalnije. Vrlo je loša bila poruka HDZ-a koji je imao premalo žena na listama. Cijeli je to kompleksan problem žena, a tome treba pridodati femicid, štrajkove u poslovima gdje su većina žene… Konstantno se moraju boriti za svoja prava. Ako bi DP dobio legitimitet za svoju politiku, ženama se može otežati pozicija. Zato je to sad opasnija situacija, ako se uspije provesti njihova politika, ako se istomišljenici u društvu ohrabre i krenu u tom smjeru…”, zaključio je Tomislav Klauški.

