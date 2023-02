Što se događa u hrvatskim bolnicama? Ženi sedam mjeseci nisu rekli da ima rak

Podijeli :

Lini Budak, zagrebačkoj odvjetnici, zbog propusta u liječenju ozbiljno je narušeno zdravlje i ugrožen život. Budak boluje od karcinoma dojke, a ključan nalaz koji ukazuje na tešku malignu bolest bio joj je uskraćen punih sedam mjeseci. Najmanje toliko kasnilo je liječenje ove bolesti za koju je ključno vrijeme reakcije, odnosno što raniji početak liječenja.

Odvjetnica Lina Budak o svom je slučaju progovorila za Index.

Ključan nalaz nije dostavljen ni njoj ni njenom obiteljskom liječniku, nije bio ni u sustavu e-Građani, niti je itko od liječnika u zagrebačkoj Klinici za tumore, koji su to morali napraviti, pogledao taj nalaz.

Budak za to vrijeme, koje je ključno u liječenju karcinoma dojke, nije dobila nikakvu terapiju, nije joj propisano liječenje, a zbog svega se odlučila na nastavak liječenja u Njemačkoj, gdje joj je odmah propisana terapija te je hitno odrađen operativni zahvat odstranjivanja dojke odnosno mastektomija.

Budak se sada, nakon operativnog zahvata u Njemačkoj, vratila u Hrvatsku te i dalje čeka dozvolu i termin za kemoterapiju.

Htjela upozoriti na grešku da se više nikome ne dogodi, Beroš šuti

Prije puna dva mjeseca zatražila je zbog svog slučaja hitan inspekcijski nalaz, piše Index. Za nju je, kako kaže, prekasno, no uporna je da se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali. Od ministra zdravstva Vilija Beroša početkom prosinca prošle godine zatražila je očitovanje te ispravljanje uočenih sustavnih odnosno sistemskih grešaka u liječenju karcinoma dojke.

Nikada joj se nije javio.

“Ja sam Lina Budak, građanka, pacijentica i odvjetnica koja boluje od karcinoma dojke. Nalaz da bolujem od karcinoma dojke mi je bio uskraćen, a taj nalaz nitko od liječnika u Klinici za tumore nije pogledao punih sedam mjeseci. Bila sam primorana zbog svih peripetija koje sam imala s hrvatskim zdravstvom te nakon što me ministar zdravstva u potpunosti ignorirao kada sam mu ukazala na sistemske, sustavne pogreške i očigledne propuste potražiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu”, kaže na početku razgovora za Index odvjetnica Budak dodajući da je operacijski zahvat u inozemstvu na kraju morala platiti sama.

Trebali su je nazvati kada nalazi budu gotovi, nisu

Budak se bavi odvjetništvom gotovo 25 godina, većinom se bavi medijskim i kaznenim pravom, a do sada je imala i nekoliko slučajeva odštetnog medicinskog prava. No ni jedan slučaj nije bio ni približno kao njen. Sve je krenulo u ožujku prošle godine.

“Nakon što sam napipala nešto na dojci, obavila sam, 24. ožujka prošle godine, pregled u privatnoj poliklinici Medikol, odnosno ultrazvuk i mamografiju. Četiri dana kasnije otišla sam u zagrebačku Kliniku za tumore i na pregledu kod specijaliste poslana sam na razne pretrage”, započinje svoju priču Budak.

Kako ističe, sve preglede promptno je obavila, a prvi nalazi ukazivali su na sumnju na karcinom dojke. Među pregledima je bio i onaj biopsije dojke u Klinici za tumore koji će se pokazati spornim. Taj pregled obavljen je 7. travnja.

Budak kaže kako su je trebali nazvati kada budu gotovi nalazi, no kako to nisu uradili, na kraju se sama uputila po nalaze.

“Dobila sam hrpu papira jer sam obavila brojne pretrage. Pitala sam jesu li tu svi nalazi i pitala sam je li možda ostao još neki nalaz koji se eventualno nalazi u pripremi. Rečeno mi je da je to sve”, kaže Budak. Među nalazima je bio jedan koji je pokazivao da malignih stanica nema, no tada nije znala da među tim nalazima nedostaje jedan, ključan nalaz.

“Nedostajao je patohistološki nalaz. Za njega sam saznala sedam mjeseci kasnije, odnosno 21. studenog prošle godine. Taj nalaz tada je nađen na moje inzistiranje”, ističe Budak dodajući da je nakon tih nalaza i dalje obavljala sve druge pretrage koje su ranije ugovorene, poput magnetne rezonance dojki.

Problem je bio u tome što se taj pregled može obaviti samo peti do sedmi dan menstrualnog ciklusa te je trebalo čekati pogodno vrijeme za magnetnu rezonancu. S obzirom na neredovite menstrualne cikluse, Budak je naručenu pretragu morala odgoditi po preporuci liječnika, piše Index.

U studenom prošle godine napokon je obavljen i taj pregled, a iz radiološkog nalaza i mišljenja liječnika ispalo je da mora hitno obaviti biopsiju dojki. “Rekla sam im da sam to obavila još u travnju, no pregledom dokumentacije radiolog u privatnoj poliklinici Medikol mi je rekao da mi nedostaje ključan nalaz patohistološke analize uzoraka nakon biopsije. To je bio taj ključan nalaz”, kaže Budak ističući kako je tek kasnije shvatila da je taj nalaz bio poslan Klinici za tumore 19. travnja, a da je za njega saznala tek 21. studenog.

Naime, 21. studenog došla je na Kliniku za tumore i zatražila taj nalaz koji nedostaje. Pitala je, kako kaže, da provjere je li možda negdje kod njih taj nalaz ostao zametnut. Nakon što su ga pronašli i nakon što je zamolila da joj ga isprintaju, odbili su jer nalaz ne može ići pacijentu, nego liječniku. Budak je tada u Klinici za tumore čekala nekoliko sati da je primi onkolog te je imala predosjećaj da je čekaju loše vijesti upravo zato što joj nisu dali da pogleda nalaz.

Nakon što ju je doktor na razgovoru tada pitao je li dovršila ciklus kemoterapija, rekla je da joj nije dobro. Tako je saznala da ima rak dojke. Naravno, doživjela je šok. Liječnik je rekao da će njen slučaj odmah sutradan biti na multidisciplinarnom timu liječnika. Donijeli su mišljenje o operaciji uklanjanja cijele dojke.

“Nakon toga događa se niz neprihvatljivih, neljudskih i ponižavajućih postupaka prema meni kao teško bolesnoj pacijentici kojoj je šteta učinjena nečinjenjem”, nastavlja Budak dodajući kako je sve krenulo najavom kako će joj se mišljenje tima liječnika poslati poštom, na što je rekla da ona nema više vremena za čekanje pošte jer se mora hitno liječiti.

Zbog svega se obratila i pročelniku Klinike za tumore Robertu Šeparoviću koji joj je rekao da mu je žao što joj se to dogodilo i da su iz njenog slučaja nešto naučili.

Njeni problemi s neliječenjem doveli su do odlaska iz zagrebačke Klinike za tumore i prelazak na bolnicu Rebro kako bi se “spasilo što se spasiti da”. Njihov tim s Rebra zaključio je da zbog većeg proteka vremena mora ponovno ići na biopsiju dojke. Međutim, kako se operacija odgađala i Budak je shvatila da neće moći ni popričati s liječnikom prije operacije, odlučila se na liječenje u njemačkom Münchenu.

U Njemačkoj je u jednom danu sve dogovorila. S kirurgom je na razgovoru provela sat i 20 minuta te sve dogovorila.

Unatoč nevjerojatnoj grešci i previdu i svemu onom što se događalo u njenom slučaju, Budak je zatražila liječenje u inozemstvu o trošku HZZO-a, no odbijena je s obrazloženjem da to isto liječenje može dobiti u Hrvatskoj. Liječenje koje, kako je razvidno iz dokumentacije i izjava odvjetnice Budak, u našoj zemlji nije ni dobila.

Cijeli razgovor pročitajte na Indexu.

