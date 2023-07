Završeno izjašnjavanje: Nastavlja li se ili se prekida štrajka na sudovima?

Podijeli :

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković objavit će danas kako se izjasnilo članstvo nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom Malenicom koji im je poručio da će, ako ne nastave s radom, Vlada donijeti odluku o neplaćanju dana u štrajku.

“Vlada predlaže da potpišemo sporazum o tome da se dogodilo povećanje plaća u prvoj fazi, a to je ovih 180 i 60 koje je Vlada isplatila svim državnim službenicima. Kroz te uredbe do 2024. godine bi došlo do povećanja plaća u pravosuđu. Umjesto ponude dobili smo ucjenu. Ukoliko ne prihvatimo ovakav sporazum, Vlada će donijeti odluku o neplaćanju dana u štrajku, mi ćemo ovaj prijedlog pustiti na odlučivanje”, rekla je jučer predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković.

Resorni ministar smatra da sindikalisti ucjenjuju.

“Ono što oni rade je ucjena. Oni traže isključivo sad povećanje plaće. Mi smo povećanje plaće već postigli s povećanjem 180 i 60. Drugi korak povećanja bi bio početkom sljedeće godine. Oni ne pristaju na to i oni ucjenju nas jer žele povećanje sad i odmah. Plaću za lipanj smo isplatili bez obzira na štrajk. Dobili su povećanu plaću s povećanjem od 100 eura. Dali smo fer i korektnu ponudu, iz razgovora proizlazi da su njima prijedlozi dobri, međutim, oni traže povećanje sad i odmah. Treba istaknuti da im je kontinuirano rasla plaća i rast će kroz novi zakon i uredbu”, rekao je ministar pravosuđa Ivan Malenica nakon sastanka u srijedu.

