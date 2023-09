Sunčano i vruće vrijeme još nekoliko dana, a sljedeći tjedan stiže promjena vremena

Podijeli :

Lovro Domitrovic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad Europom je polje visokog tlaka anticiklone koja podržava stabilno vedro vrijeme. Anticiklona je slabo pokretna te se formirala se toplinska kupola – peka nad europskim kopnom. Ciklona nad Atlantikom zapadno od Pirinejskog poluotoka na svojoj prednjoj strani, gdje pušu vjetrovi južnog smjera, nad zapadnu Europu donosi topao zrak afričkog porijekla. Nad Jonskim morem južno od Italije, pred obalom sjeverne Afrike ciklona koja je donjela obilne oborine Grčkoj produbljuje se nad morem se napunila vlagom i prognozirano je do 180 litara oborine u narednih 24 sata nad obalom Libije. Prema klasifikaciji Njemačke meteorološke službe DWD ciklona je klasificirana kao Mediteranska oluja s srednjim održivim vjetrom brzine veće od 57 km/h.

“Plava zona” – mjesta u kojima ljudi žive najduže

Naši krajevi nalaze se pod utjecajem visokog tlaka anticiklone, visinsko strujanje je istočnog i sjeveroistočnog smjera i nad nas dolazi stabilna suha zračna masa.

Danas će vrijeme biti sunčano, toplo i vruće. Mjestimice u gorju slab razvoj dnevne naoblake. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati maestral. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti i na Jadranu od 30 do 33C. Temperatura mora je od 24 do 26 C.

Nedjelja i prva polovina idućeg tjedna sunčano, toplo i vruće. U unutrašnjosti uz tokove rijeka i u planinskim dolinama ujutro mjestimice niska magla nastala hlađenjem zraka od tla. Temperature zraka u manjem porastu tako da će minimalne noćne biti oko 15 a najviše dnevne do 33C. Na Jadranu će se stabilno sunčano toplo i vruće vrijeme zadržati idućih 5 do 6 dana. Poslijepodne će puhati slab do umjeren maestral. Noćne temperature oko 20C a najviše dnevne oko 35C.

Promjenu vremna uz kratkotrajno naoblačenje, mjestimice slabu kišu, i manji pad temperature prognoziramo u četvrtak i to najprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Promjena vremena će biti kratkotrajna te će se vrijeme ponovo stabilizirati uz manji porast temperature.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dobre vijesti za umirovljenike: Uvedena nova pogodnost za desetke tisuća ljudi Pogrešne procjene: Precjenjuje li Zapad rusku vojsku?