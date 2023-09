“Plava zona” – mjesta u kojima ljudi žive najduže

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Autor Dan Buettner je diljem svijeta više od desetljeća radio na identificiranju lokacija u kojima ljudi imaju najdulji životni vijek dugovječnosti diljem svijeta.

Uz pomoć National Geographica, Buettner je krenuo locirati mjesta koja ne samo da imaju visoku koncentraciju pojedinaca starijih od 100 godina, već i skupine ljudi koji su ostarjeli bez zdravstvenih problema poput bolesti srca, pretilosti, raka ili dijabetesa.

Buettner je svoja otkrića ovjekovječio u knjizi Tajne plavih zona za duži život: Lekcije s najzdravijih mjesta na Zemlji, prenosi National Geographic.

Tema je također fokus nove serije na Netflixu: Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Ova mjest asu se našla među prvih pet po pitanju dugovječnosti.

1. Ikaria, Grčka

Ovaj otok, 13 kilometara od turske obale u Egejskom moru, ima neke od najnižih stopa smrtnosti i demencije u srednjoj dobi na svijetu. Istraživanja povezuju njihovu produljenu dugovječnost s njihovom tradicionalnom mediteranskom prehranom, koja je bogata povrćem i zdravim masnoćama te sadrži manje količine mliječnih i mesnih proizvoda.

2. Okinawa, Japan

Najveći otok u suptropskom arhipelagu pod kontrolom Japana, Okinawa je dom najdugovječnijih žena na svijetu. Osnovne prehrambene namirnice poput okinavljanskog batata, soje, pelina, kurkume i goye (gorke dinje) omogućuju stanovnicima Okinawe dug i zdrav život.

3. Regija Ogliastra, Sardinija

Planinsko gorje ovog talijanskog otoka može se pohvaliti najvećom koncentracijom stogodišnjaka na svijetu. Njegovo stanovništvo konzumira niskoproteinsku prehranu koja je povezana s nižim stopama dijabetesa, raka i smrti kod osoba mlađih od 65 godina.

4. Loma Linda, Kalifornija

U ovoj zajednici neki stanovnici žive 10 zdravih godina više od prosječnog Amerikanca slijedeći biblijsku dijetu žitarica, voća, orašastih plodova i povrća.

5. Poluotok Nicoya, Kostarika

U ovoj regiji Srednje Amerike stanovnici imaju najnižu stopu smrtnosti u srednjoj dobi na svijetu i drugu najveću koncentraciju muškaraca stogodišnjaka. Tajna njihove dugovječnosti dijelom leži u njihovim jakim vjerskim zajednicama, dubokim društvenim mrežama i navikama redovite tjelesne aktivnosti niskog intenziteta.

