Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u povodu Dana Hrvatskoga sabora, poručio je u petak kako trebamo biti svjesni odgovornosti spram teško stečene slobode, a upozorio je i kako smo zadnjih godina suočeni s izazovima s kakvima se nismo susretali od Domovinskog rata.

“Prisjećamo se 8. listopada 1991., kada je prvi saborski saziv jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ”, rekao je Jandroković prije početka saborskog glasovanja osvrćući se na sutrašnji Dan Hrvatskoga sabora koji se obilježava kao spomendan.

VEZANE VIJESTI Sabor odobrio sudjelovanje hrvatskih Oružanih snaga u mirovnim misijama Sabor: U dnevnom redu Mostov prijedlog da se Komšića proglasi nepoželjnim

Podsjetio je kako su dan ranije, 7. listopada 1991., po isteku tromjesečnog moratorija na primjenu Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o uspostavi samostalne i suverene RH, koje je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine, zrakoplovi JNA bombardirali povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore s ciljem likvidacije tadašnjeg hrvatskog vodstva, a tom je prilikom jedan građanin poginuo.

Te su okolnosti, kao i opasnost od mogućih novih zračnih napada na Zagreb, zahtijevale da se povijesnu sjednicu Sabora sljedećeg dana preseli na sigurniju lokaciju – u Šubićevu 29, točnije u podrumsku dvoranu INA-e, podsjetio je.

Zahvala svima koji su svoj život dali za domovinu

Jandroković je kazao i da je Hrvatska tada prolazila teške ratne strahote i razaranja koja su znatno otežala naše početne pozicije u odnosu na ostale postkomunističke zemlje.

“Ali zahvaljujući viziji i odvažnosti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, nesebičnom davanju svakog hrvatskog branitelja te doprinosu brojnih znanih i neznanih hrvatskih ljudi danas živimo u demokratskoj i suverenoj Hrvatskoj”, naglasio je.

Jandroković je još jednom zahvalio svima koji su svoj život dali za domovinu, koji su se žrtvovali i koji su na bilo koji način pridonijeli hrvatskoj slobodi.

“Bez ikakve dvojbe, njihove su zasluge u samim temeljima naše slobode, mira i demokracije, kao i današnjeg međunarodnog položaja: država smo članica NATO-a i EU”, kazao je.

Upozorivši kako se žrtve i odricanja uložena u našu slobodu danas nerijetko uzimaju zdravo za gotovo, Jandroković je kazao da trebamo biti svjesni kako je iznimna naša odgovornost “spram teško stečene slobode, spram ove časne institucije i spram građana koje ovdje predstavljamo”.

Istaknuo je i da smo u ovih 30-tak godina prošli kroz mnoge zahtjevne situacije. No zadnjih nekoliko godina, suočeni smo s izazovima s kakvima se nismo susretali od Domovinskog rata.

“Pandemija COVID-19, potresi u Zagrebu i na Banovini te rat u Ukrajini koji može prerasti u globalni sukob od nas traže dodatni napor i dodatnu odgovornost. No, nisam siguran koliko nas odgovornima hrvatska javnost ponekad doživljava. I toga moramo itekako biti svjesni”, poručio je.

U Sabornici uvijek mora biti mjesta za uvažavanje različitih stavova

Predsjednik Sabora rekao je i da, iako su zastupnici često na međusobno udaljenim pozicijama i pogledi na svijet im se razlikuju, imati i javno izražavati drukčija mišljenja u samoj je srži demokracije. Stoga u Sabornici uvijek mora biti mjesta za koegzistenciju različitih svjetonazora i stavova, kao i za njihovo uvažavanje.

“Možemo si međusobno štošta politički predbacivati koristeći za to ovu govornicu i to je sasvim legitimno. Ali nerijetko se to čini na neprimjeren način i mimo pravila i procedure. Zapitajmo se svaki od nas nije li grubost ili uvreda izgovorena u Sabornici zapravo jedan mali osobni poraz jer smo u tom trenutku propustili naći bolje riječi za svoju političku argumentaciju”, rekao je.

Poručio je i da zastupnici trebaju imati na umu da su stalno pod budnim okom javnosti koja prepoznaje trenutke kada ova dvorana prestane biti mjesto na kojem se skrbi o javnom dobru i interesima građana i Domovine te postaje mjesto svađa i prepucavanja koja bivaju sama sebi svrhom.

“Stoga Vas još jednom pozivam da uložimo dodatan napor kako bi Hrvatski sabor bio mjesto časnih i korektnih političkih rasprava u kojima se predstavnici različitih političkih opcija međusobno respektiraju”, rekao je Jandroković.

Također, pozvao je građane da sutra, na Danu otvorenih vrata, posjete Hrvatski sabor.