Sabor odobrio sudjelovanje hrvatskih Oružanih snaga u mirovnim misijama

Izvor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Hrvatski sabor u petak je odobrio upućivanje pripadnika hrvatskih Oružanih snaga u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2 te u tri operacije potpore miru u idućoj i 2024. godini.

Radi se o operacijama KFOR na Kosovu, EU NAVFOR Somalija – Atalanta te operacijama Ujedinjenih naroda.

U operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, Hrvatska sudjeluje od 2009. godine i dosad je u njoj bilo 1358 pripadnika Hrvatske vojske. Tamo je sada raspoređen 37. hrvatski kontigent sa 147 pripadnika s jednim helikopterom HRZ.

U toj operaciji će u 2023. i 2024. sudjelovati do 160 pripadnika HV-a i do dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, uz mogućnost rotacije.

Odobren je i nastavak sudjelovanja u operaciji EU NAVFOR Somalija – Atalanta s do 25 pripadnika, uz mogućnost rotacije.

Riječ je o operacijama potpore miru kojima EU u području Somalije i roga Afrike provodi zadaće borbe protiv piratstva i zaštite humanitarnog brodovlja Svjetskog programa za hranu.

Odobren je i nastavak sudjelovanja pripadnika hrvatskih Oružanih snaga u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda i to u Libanonu do tri pripadnika, u Zapadnoj Sahari do pet i u Indiji i Pakistanu do devet pripadnika.

Hrvatska je u operaciji u Indiji i Pakistanu sudjelovala sa osam pripadnika, u Zapadnoj Sahari sa pet pripadnika i u Libanonu s jednim pripadnikom.

Sabor se suglasio da se nastavi sudjelovanje u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2, te da se u idućoj i 2024. upute timovi sa po pet pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije.