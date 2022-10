Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Novi sustav naplate cestarine na autocestama bit će uveden 2025. godine, uvjereni su sugovornici Jutarnjeg lista iz Ministarstva prometa, piše dnevnik u izdanju od subote.

U ovom trenutku u tijeku je istraživanje tržišta kako bi se utvrdilo tko od proizvođača može ponuditi traženu opremu. Upiti su upućeni na 12 adresa širom svijeta. Odgovori se očekuju do sredine sljedećeg mjeseca, nakon čega slijedi javna rasprava u trajanju od mjesec dana.

U Ministarstvu prometa očekuju u siječnju sljedeće godine raspisivanje natječaja za nabavu novog sustava koji će biti otvoren 45 dana. Ako ne bude puno žalbi, izvođač bi mogao biti odabran do svibnja, a do rujna bi ugovor mogao biti sklopljen.

VEZANE VIJESTI Butković: Cestarski sektor je stabilan, održiv i investicijski snažan HAC: Za vikend naplaćeno 58 posto više cestarine nego lani, a 6 posto nego 2019.

Radovi ugradnje sustava i njegovo testiranje trebali bi se odvijati tijekom 2024. godine kako bi on mogao profunkcionirati 2025. Novi sustav će do tada biti ugrađen na mrežu autocesta kojom upravlja HAC, a naši sugovornici se nadaju kako će do tada biti dogovoreno uvođenje nove naplate i na autocestama kojima upravljaju Bina-Istra i Autocesta Zagreb – Macelj.

Uvođenje novog sustava naplate samo na autocestama kojima upravlja HAC stajalo bi oko 750 milijuna kuna, a tome treba dodati još uvijek nepoznati iznos za uvođenje novog sustava na Bina Istri i AZM-u.

Od ukupnog iznosa Europska komisija odobrila je bespovratnih 500 milijuna kuna kroz NPOO program. Preostali dio sredstva namijenjen za plaćanje PDV-a, troškove rušenja naplatnih kućica i implementaciju sustava platit će HAC. Kako saznajemo, postoje opcije da se iz fondova EU sufinancira i uvođenje novog sustava kod preostala dva koncesionara. S novim sustavom nestat će i potreba za naplatnim kućicama koje će biti srušene, ali ne sve odjednom.

Novi model elektronske naplate cestarine bit će dvojni. Vozači će moći birati hoće li u automobilu imati transponder (DSRC sustav) koji će bežičnom tehnologijom registrirati njihov ulazak i izlazak s autoceste ili će cestarinu plaćati sustavom očitavanja registracije, piše novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec.