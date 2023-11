Šutej o slučaju Line Budak: To mi je nepojmljivo, nijednom to nisam doživjela

Podijeli :

N1

Sanja Šutej iz Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba, u Dnevniku N1 s našom Natašom Vidaković komentirala je izvješće pučke pravobraniteljice o slučaju Line Budak čiji je sadržaj ekskluzivno predstavljen u Točki na tjedan.

Ministar Vili Beroš već dulje od dva tjedna pred sobom ima izvješće pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter koje u potpunosti pobija nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u slučaju pacijentice Line Budak u kojemu se tvrdilo da nije bilo pogrešaka i da procedure nisu prekršene u pristupu liječenju toj zagrebačkoj odvjetnici, onkološkoj bolesnici. Ukratko, u izvješću pučke pravobraniteljice, koja je na sto stranica detaljno opisala slučaj, stoji da je Lini Budak povrijeđeno međunarodnim konvencijama te hrvatskim Ustavom i zakonima zajamčeno pravo na zdravlje.

Ekskluzivno donosimo Izvješće pučke pravobraniteljice o slučaju Line Budak: Povrijeđeno joj je ustavno pravo na zdravlje!

Kao tri osnovne stvari navodi se činjenica da joj nisu bile na raspolaganju sve informacije o preuzimanju nalaza; nije imala dovoljno infomracija vezanih uz operaciju za koju je trebala dati pristanak; KBS Sestre milosrdnice i Klinika za tumore diskrimatorni su prema ženama kad je u pitanju MR dojke jer ograničava dijagnostičku pretragu samo za žene koje imaju menstruaciju.

Komentirajući zaključak pučke pravobraniteljice Sanja Šutej je rekla:

“Nisam pravnica, ali kao pacijentica koja je prošla tri karcinoma i sustav mogu reći da je svim onkološkim pacijentima bilo teško, ali razgovarala sam s mnogim pacijenticama, nijedna to na Institutu nije prošla, bar se nama nijedna nije javila. Osobno sam dobila sve upute. Jednom mi nalaz nije bio očitan, na to sam reagirala, na kraju je sve bilo u redu. Po mojim saznanjima, možda nije jedinstveni slučaj, možda ih ima još, ali ljudi se ne žele javljati.”

I Šutej kaže da mnogi pacijenti šute, neki jer su zadovoljni, a neki jer se boje da ih liječnik neće dobro liječiti.

Poznati rezultati zdravstvene inspekcije u slučaju Line Budak Ravnatelj bolnice o slučaju Line Budak: Nije učinjena stručna greška

“Mislim da moramo biti otvoreni prema svima, i prema ministru, i ja sam mu pisala kad nije radio aparat za zračenje. Pitala sam ga otvoreno je li moje liječenje adekvatno ako čekam tri mjeseca. I u slučaju Line Budak trebalo je biti brže, bolje, ali što se tiče Instituta, nijedna od sto žena s kojima smo razgovarali, to nije doživjela”, rekla je Šutej pa dodala:

“Kad dođete kod kirurga, ako je sumnja u karcinom, on točno da upute što napraviti. Ako nedostaje nalaz, pitat ćete za njega. Zašto je došlo do toga, ne znam. Ne krivim ni doktora Rotha ni nikog drugog. Jako me iznenadilo jer s njim nisam imala takva iskustva, on je obilazio pacijente kad je slobodan. Ona je morala znati da jedan nalaz nedostaje, mora biti odgovorna za svoje zdravlje.”

“Ovo je meni nepojmljivo jer poznajem sustav Instituta od 2007., nijednom to nisam doživjela. Uvijek se borim za Institut da ostane centar izvrsnosti jer ima sve na jednom mjestu, a to sve pacijentice traže”, dodala je.

Na koncu je imala poruku za ministra Vilija Beroša: “Poručila bih mu da treba porazgovarati s pacijentima, to u mnogim europskim zemljama ministri rade. Nedostataka u sustavu ima puno. Iznijeli smo u Saboru da ne smije se više od dva do tri tjedna čekati drugi nalaz. Sad sam čula da Lina Budak do 2024. čeka ultrazvuk što je nestvarno i ne bi se trebalo događati.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Psihički poremećaj novijeg doba: Što je mizofonija i koji su simptomi? TNT EU debata: “Vučić apsolutno vuče Europu za nos, Srbija je faktor nestabilnosti”