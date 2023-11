Gabor Mate otkrio zašto autoimune bolesti u 80 posto slučajeva napadaju žene, razlog je porazan

Podijeli :

Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Žene su zdravije i žive duže od muškaraca. One su manje podložne zaraznim bolestima, ali s druge strane, 80 posto populacije koja boluje od autoimunih bolesti predstavljaju žene. Ove bolesti su sada peti vodeći uzrok smrti kod žena mlađih od 65 godina. One pogađaju 5 - 10 posto stanovništva, često su kronične i predstavljaju značajan teret za proračune zdravstvene zaštite.

Zašto je veća vjerojatnost da će žene biti pogođene autoimunom bolešću nego muškarci?

Ovo je dugo bio misterij, a istraživači sada počinju sužavati uzroke: Različite efekte spolnih hormona, ženskih X kromosoma pa čak i zajednice mikroba koji se različito razvijaju ovisno o spolu. Neki znanstvenici smatraju da evolucija također može igrati ulogu u zapanjujućim razlikama uočenim u autoimunosti. Pošto su autoimune bolesti mnogo češće kod žena, istraživači su sugerirali da bi to mogao biti evolucijski relikt – imunološka hiperbudnost je mogla dati ženama reproduktivnu prednost poboljšavajući šanse za uspješnu trudnoću, čak i ako je to došlo po cijenu povećanog rizika od bolesti.

Ipak, doktor Gabor Mate dao je drugačije objašnjenje, koje je na neki način bolnije i strašnije od bilo koje genetske ili imunološke mutacije, piše Nova.rs. Kada preformuliramo pitanje „zašto žene boluju od autoimunih bolesti“ i zapitamo se zašto žensko tijelo napada samo sebe mnogo češće nego što se to događa u muškom organizmu, kreće niz nekih logičnih odgovora. S tim u vezi, Mate kaže da se bolesti kao što su sistemski reumatoidni artritis, lupus, kronični umor i fibromijalgija češće javljaju kod žena.

Ali, zašto?

„Kompulzivno zabrinute i konstantno brinući o potrebama drugih, umjesto o svojim. Izjednačene s obavezom i odgovornošću, rade za sve prije nego same za sebe. Nastoje potisnuti zdrav bijes, kako bi bile ugodne i mirotvorci. Također, nastoje imati i fatalna vjerovanja da su one odgovorne za to kako se drugi ljudi osjećaju, kao i da ne smiju nikad i nikog razočarati. Prema onome što sam ja primijetio, ali i prema mnogim drugima istraživanjima koje sam kasnaije otkrio, ovo su tipovi ljudi koji najčešće razviju autoimune bolesti“, naglašava Mate.

On dodaje da u današnjem društvu, spol koji je odgajan i programiran da potisne zdrav bijes, da održava mir i da njeguje sve oko sebe je upravo – ženski.

„Ovo je uloga i stvarnost koju mnogi odbijaju prihvatiti, ali ovo je patrijarhalno društvo, koje nije tajna i o kojem treba pričati“, naglašava Mate.

