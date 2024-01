Sutkinja za N1: Plenković je taj koji ucjenjuje, a ne mi

Podijeli :

Sutkinja Vesna Horvath iz Udruge hrvatskih sudaca (UGS) u N1 Dnevniku s Igorom Bobićem komentirala je početak mjera upozorenja ili bijelog štrajka, odnosno, kakva su očekivanja i je li ono što suci traže u okvirima njihove produktivnosti i hrvatskog standarda.

Ministar Ivan Malenica poziva na razum i poziva da se ne ide u ove akcije, ali suci neće odustati.

Sutkinja za N1: Odvjetnicima bi bilo bolje da se bave stanjem u pravosuđu, a ne nama

“Bilo bi neozbiljno da sad ne krenemo. Mjere upozorenja su izraz naše nemoći, nepoštivanje dogovora oko cjelovitog zakona… Stranke smo već obavijestili da sutra u nekim predmetima neće biti rasprava. Otvoreni smo za razgovor i ako dođe do konkretne ponude, zaustavit ćemo mjere”, rekla je i pojasnila koje su to ponude:

“Mi smo se dogovorili oko cjelovitog zakona. Ako do kraja godine nije donesen, ne možemo prihvatiti ono što nam izvršna vlast nudi na kapaljku, odnosno, izvlači iz tog zakona. Više to ne možemo prihvatiti, tražimo, konkretno, donošenje cjelovitog zakona. Ne želimo rješavati dio po dio već ono što su nam obećali.”

Iako je situacija ozbiljna, ministar tvrdi da ona nije prioritet jer se bave drugim stvarima u pravosuđuju, koje jesu prioritet. Istovremeno, premijer Andrej Plenković autorativno istupa i govori da nitko neće ucjenjivati njegovu Vladu i njega.

Malenica odgovorio sucima: Plaće su im već oko 1000 eura iznad prosječnih

“Meni je to nevjerojatno, da za nas nikad nemaju vremena. Treba razlučiti sudstvo od službenika. Zašto smo mi opet na mjestu iza službenika? Nešto smo dogovorili. Ako dogovor nije poštivan, dužnost nam je upozoravati kroz mjere koje smo odlučili provoditi”, pojasnila je Horvath.

Suci su, prema riječima Malenice, već dobili oko tisuću eura neto veće plaće od hrvatskog prosjeka.

“Mi štitimo vladavinu prava. Prije ulaska u Europsku uniju smo potpisali ugovor kojim smo se na to obvezali, a to ne možemo raditi ako nismo neovisni. Suci moraju braniti poziciju neovisnosti jer jedino tako mogu osigurati vladavinu prava i pravnu zaštitu svim građanima”, kazala je sutkinja.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić tvrdi da je na ovaj način narušena trodioba vlasti.

Ministarstvo odgovorilo sucima! “Preuzeli su odgovornost za bijeli štrajk”

“Sigurno da je. Kad izvršna vlast ne želi razgovarati sa sudbenom nego stalno ponavlja neke svoje teze koje nisu točne i utemeljene na istini i dogovoru, onda nas zasigurno stavljaju u nepovoljan položaj.”

Premijer je poručio da će mijenjati zakon za europske izbore, prema kojem je određeno da samo suci mogu sudjelovati u povjerenstvima za izbore. Po novome bi u tome trebali sudjelovati svi koji su pravne struke.

“Ne znam, meni to zvuči kao ucjena. Mi nikoga ne ucjenjujemo, na taj način se ne razgovaramo. Ukazujemo na nešto što nije pravedno i pozivamo se na ono što Ustav kaže, da budemo dio vlasti. To što je rekao mi ne zvuči dobro. Nikada nije bilo uopće upitni, niti smo o tome razgovarali, da bi suci bojkotirali izbore. Ne znam otkud im takva formulacija. Ništa nećemo raditi kako bismo spriječili izbore, sudjelovat ćemo u njima, ali sad moramo riješiti dio neovisnosti”, istaknula je pa pojasnila zašto suci trebaju imati veliku plaću, kao i da ona ne može biti na razini onih koje imaju suci u bogatijim državama, ali i da se mora vezati uz produktivnost:

“Apsolutno shvaćamo. Mi tražimo plaću koja će biti u okvirima naših mogućnosti i mogućnosti države. Međutim, moramo razlučiti jednu stvar, ne možemo biti u istom košu kao javni službenici i svi ostali. Moramo biti neovisni kako ne bismo bili korumpirani i kako bismo radili svoj posao. Ako imate nezadovoljnog suca, mogao bi krenuti u krivom smjeru. Garantiram, svaki sudac koji je zadovoljan plaćom, dat će sve od sebe i savjesno raditi svoj posao. I sad, u ovim uvjetima, kad smo do prije šest mjeseci imali 1600 eura plaću, radili smo posao naporno, odgovorno i najbolje što možemo. Ako je netko izašao iz tih okvira, to je žalosno. Ali, moramo postati neovisni, kako nas vlast ne bi kočila i stavljala u podređeni položaj.”

Građani su podijeljeni, tvrde da su sucima plaće ionako dobre pa pozivaju na dogovor. I što je s tezom koja se provlači, da bi suci trebali raditi bolje, ako dobiju veće plaće? Jer, percepcija pravosuđa je loša, ono je neosporno presporo i ništa se ne mijenja na bolje.

Zašto su suci za štrajk čekali izbornu godinu? Mamić: “To ima elemente posebnog pritiska”

“Radit ćemo bolje jer ćemo privući bolje kadrove. Najbolji odlaze iz pravosuđa ili ne žele uopće u sustav. Javnost je uglavnom na našoj strani, ovo što u par anketa izlazi nije mjerilo. Znam što mi govore građani, stranke, odvjetnici… kažu da ustrajemo jer imamo pravo biti neovisni. Plaća nam je jamac da budemo neovisni. Za to se borimo.”

Kako će to izgledati na sudovima od sutra? Što će se od predmeta uzimati, a što će biti na čekanju?

“Radni sud je dosta opterećen, a moramo reći i da je 70 posto predmeta generirala država. Odgađat ćemo sve one u kojima neće biti neka šteta. Primjerice, ako radnik dobiva plaću i tuži jer traži dodatak, on može pričekati. Ako imamo radnika koji je dobio otkaz i ne isplaćuje mu se tko zna koliko plaća, materijalno je ugrožen… njega nećemo odgađati. Kao ni stare procese, nećemo ih odgađati. Razvodi i ostavinske rasprave bit će na čekanju jer to nije toliko hitno. No, u svakom predmetu ćemo pogledati ima li elemenata za ne odgađati ga”, zaključila je Vesna Horvath.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Suci objavili detalje o plaćama pa poručili: “Nismo odbili 700 eura povišice!” Znate li da perilica rublja ima tajni gumb? Evo čemu služi