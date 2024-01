Sutkinja za N1: Odvjetnicima bi bilo bolje da se bave stanjem u pravosuđu, a ne nama

Podijeli :

Glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca (UHS) i sutkinja Ivana Bilušić komentirala je u N1 Novom danu s Mašenkom Vukadinović nezadovoljstvo sudaca i najavljeni bijeli štrajk od ponedjeljka 22. siječnja, u trajanju od dva tjedna.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da ne razumije odbijanje prijedloga koje je Vlada uputila sucima. Odvjetnici su nezadovoljni jer bi opet mogli izvući “deblji kraj”, kao tijekom štrajka službenika u pravosuđu, a i građani su podijeljeni jer smatraju rad sudaca općenito presporim i neadekvatnim.

“Apsolutno razumijemo da su građani nezadovoljni sa stanjem u pravosuđu, a sudstvo je najvažniji dio pravosuđa. I mi dijelimo to nezadovoljstvo, iznutra vidimo kako je sustav posložen i u kojim uvjetima radimo. Želimo zaustaviti negativne trendove, a jedan od suštinskih problema jesu plaće koje želimo riješiti jer kroz njihovo pitanje smatramo da je ugrožena naša neovisnost”, rekla je Bilušić.

Ipak, postoji logičan strah od kolapsa tijekom bijelog štrajka. Hrvatska odvjetnička komora (HOK) želi da ih se pravovremeno obavještava o odgodama, zakazivanju ročišta i procesima općenito kako bi se izbjegli veći problemi.

“Prvo, željela bih reći da ovo nije štrajk, kako ga neki nazivaju. Mi nemamo sindikat, ne možemo ga imati, ne možemo provoditi sindikalne akcije i ne možemo pregovarati s Vladom. Ovo su mjere upozorenje na koje smo se odlučili jer izvršna vlast nije ispunila obećanje, koje je javno izrečeno. Ono glasi da će do kraja 2023. doći cjeloviti zakon i da će na cjelovit način biti riješeno pitanje plaća sudaca, a to je prvenstveno pitanje objektivnih i jasnih kriterija za utvrđenje osnovica naših plaća, a s tim su povezani razrada koeficijenata i platnih razreda. A kao treće pitanje su i određena materijalna prava”, izjavila je Bilušić pa napomenula da će tijekom mjera upozorenja svi suci raditi:

“Nije ovo neka mjera u kojoj suci neće raditi. Odlučeno je da će se u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim predmetima odgoditi sve radnje, osim u hitnima gdje bi mogla nastati nenadoknadiva šteta.”

Odvjetnici su se požalili upravo na klasifikaciju hitnih postupaka, žele da se unaprijed kaže koji su takvi, a koji nisu.

“Ono na što se poziva HOK u priopćenju, kojim daju svoj stav što bi trebalo biti hitno, a što ne, nešto je na što se uopće nismo pozvali u zaključcima. Tako da, bilo bi uputnije da se HOK bavi stanjem u pravosuđu, a ne onime što smo rekli ili što nismo rekli. Što su hitni predmeti? To je točno definirano različitim zakonskim propisima i nabrojani su. Nema dvojbe što su. A što znači prijeteća nenadoknadiva šteta? To je nešto što će svaki sudac morati procijeniti, ovisno o predmetu. Nije to neka nova situacija za nas”, objasnila je glasnogovornica UHS-a.

Ministar Ivan Malenica je napomenuo da će razmotriti može li na neki način osporiti mjere upozorenja.

“Uputila bih Ministarstvo da je već savjetodavno vijeće europskih sudaca u svom mišljenju navelo da ako suci smatraju da je ugrožen standard njihove neovisnosti, moraju se boriti za njegovo očuvanje. Tako nešto već je bilo predmet rasprave pred Europskim sudom za ljudska prava”, poručila je Bilušić i napomenula da ne prijeti nikakav kolaps sustava.

Teoretski, šansa da se bijeli štrajk ne održi ipak postoji.

“U ovom trenutku još nije dogovoren sastanak niti s ministrom niti s premijerom. Ako se postigne konstruktivan dogovor do ponedjeljka, mjera neće biti, ako se postigne tijekom mjera, one će se zaustaviti. Sva odgovornost je na vlasti. Mi samo tražimo da nam se ispuni obećano”, zaključila je Ivana Bilušić.

