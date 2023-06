Sutra je blagdan Tijelova, evo kako će raditi trgovine

Podijeli :

Mnoge trgovine će i sutra biti otvorene, no većina njih će raditi prema posebnom radnom vremenu.

U Hrvatskoj je sutra blagdan Tijelova koji je za mnoge neradni dan, no ne i za trgovce. Većina trgovina sutra će raditi, no mnogi prema prilagođenom radnom vremenu.

Konzum će raditi prema posebnom radnom vremenu, većina trgovina radit će do 13 sati, ali više možete saznati ovdje. Lidl također ima posebno radno vrijeme za blagdan Tijelova, trgovine će raditi do 14, 18 ili 20 sati, a kako radi trgovina koju vi posjećujete saznajte ovdje.

I u Kauflandu će se radno vrijeme sutra razlikovati od lokacije do lokacije. Više možete saznati ovdje. Plodine će raditi prema redovnom radnom vremenu.

SPAR supermarketi će raditi skraćeno, od 8 do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi u City Galleriji Zadar, u Ličkoj, Poljičkoj, Spinčićevoj i Šubićevoj ulici u Splitu, Bibinjama, Martinkovcu te Kninu koji će biti otvoreni od 7 do 21 sat. SPAR supermarketi u Selcu, Umagu, Labinu, Bujama, ulici Santoriova u Puli, Opatiji i Poreču bit će otvoreni od 7 do 22 sata, dok će poslovnice u Šibeniku i Kaštel Sućurcu biti otvorene od 8 do 21 sat. SPAR supermarket u Supernova centru Zadar bit će otvoren od 8 do 22 sata.

INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će od 7 do 21 sat. Iznimka su INTERSPAR hipermarketi u Slavonskom Brodu, King Cross centru u Zagrebu, centrima Emmezeta u Stupniku i Kaštelima, Arena centru, CCO Split, CCO East, Supernova centru u Buzinu, centru Mall of Split i Rijeka Toweru koji će na blagdan Tijelova biti otvoreni od 8 do 21 sat, dok će poslovnica u osječkom centru Portanova biti otvorena od 9 do 21 sat.

KTC kao i do sada ne radi blagdanom pa tako ni na Tijelovo, dok su prodavaionice Studenca otvorene prema redovnom radnom vremenu. Pevex radi također kao normalnim radnim danom kao i Ikea, dok su trgovine Bauhausa na Tijelovo zatvorene, piše Večernji list.

