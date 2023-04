Podijeli :

Danas bi se tako trebalo znati idu li liječnici u generalni štrajk. Predstavnici liječničke komore i ostalih krovnih organizacija ujutro će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, traže da se riješe uvjeti njihova rada.

Jedan od najvećih problema u zdravstu su liste čekanja. Na pregleda danas čeka milijun i 700 tisuća pacijenata, čak milijun više nego lani. Dobra vijest je da se prosječno vrijeme čekanja na prvi pregled smanjuje pa je sada to 157 dana umjesto 171 dan.

UŽIVO Može li Plenković spriječiti štrajk liječnika? “Vapili smo za razgovorom s njim”

Liječnica obiteljske medicine Vesna Potočki Rukavina vjeruje u pomak nakon sastanka s premijerom Plenkovićem.

“Naravno da očekujemo, zazo smo i vapili za razgovor s njim i nadamo se da će se naši problemi početi ozibljno rješavati na dobrobit struke i pacijenata. Oni su uvijek u fokusu i zbog toga smo ovdje. Liste čekanja pak stvaraju probleme u dijagnostičkom i terapeutskom smislu”, rekla je Potočki Rukavina za N1.

“Povećavaju se liste čekanja i za dijagnostičke pretrage, one koje su elementarne koje sami mi obiteljski liječnici indiciramo u svojim ambulantama – radiološke, osnove lokomotornog aparata, ultrazvuk dojke, abdomena, ultrazvuk srca… Pretrage koje svakodnevno imamo potrebu napraviti no nikako do pravih termina. Za jedan običan rendgen lokomotornog aparata u zagrebačkim domovima zdravlja čekamo dva-tri mjeseca. Prije je to bilo puno bolje”, rekla je liječnica.

Što se tiče samog sastanka, Potočki Rukavina kaže da su iscrpili puno opcija koje nisu urodile plodom.

“Imali smo razgovore u Ministarstvu, imali smo prosvjed pa razgovor s ministrom… Danas se sastajemo s premijerom, to je ono što smo tražili. Sve ovisi o tome kako će proći taj razgovora, ali naravno da ne možemo isključiti štrajk. Mislim da je štrajk i dalje vrlo vjerojatna opcija”, rekla je.

Tijek događaja uživo pratimo OVDJE.

