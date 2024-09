Svi uvjeti za još jedan dodatak na mirovinu: Evo komu stiže u listopadu, a tko će ga dobiti tek u prosincu

Podijeli :

Umirovljenicima stiže još jedan dodatak na mirovinu. U listopadu će ga dobiti korisnici samo hrvatske mirovine. Oni koji primaju i inozemnu, ili samo inozemnu, kao i korisnici koji rade, dodatak će dobiti u prosincu. Tada će ga dobiti i novi umirovljenici, zatečeni u isplati za rujan najkasnije do 15. studenoga. Svi oni koji imaju inozemni ‘element’ moraju se prijaviti za isplatu dodatka, odnosno dostaviti dokaz o mirovini za rujan i popuniti tiskanicu.

Da umirovljenicima u listopadu stiže još jedan dodatak na mirovinu, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade u petak, o čemu smo pisali ovdje. Detaljne uvjete o ostvarivanju prava na ovu novčanu pomoć objavio je nakon toga Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života i službeno je objavljena 6. rujna.

Isplata u listopadu za korisnike samo hrvatske mirovine

Uvjet je da ukupno mirovinsko primanje za rujan 2024. ne prelazi iznos od 840 eura. Potpore su podijeljene u četiri novčana razreda. Najveći iznos od 160 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 350 eura. Po 120 eura stiže onima s mirovinskim primanjima od 350,01 do 500 eura. Na dodatak od 80 eura pravo imaju svi s mirovinama od 500,01 do 650 eura, dok će 60 eura dobiti oni čija mirovina iznosi od 650,01 do 840 eura, piše Mirovina.hr.

Milanović: Mirovine su niske zbog Vladine nesposobnosti. S tim se ne da živjeti

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine, iznos dokupljene mirovine i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu. Dodatak će biti isplaćen za četiri kategorije umirovljenika. Važno je reći da će ga u listopadu dobiti samo oni umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu.

Dodatak u prosincu stiže za tri skupine umirovljenika

U prosincu će isti ovaj dodatak biti isplaćen za preostale tri kategorije umirovljenika; one koji uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu, zatim umirovljenike koji primaju samo inozemnu mirovinu te i za korisnike mirovina koji rade do polovine radnog vremena. U cenzus od 840 eura računaju se i domaća i strana mirovina, kao i plaća u slučaju rada u mirovini.

Dok će HZMO dodatak automatski isplatiti umirovljenicima s hrvatskom mirovinom oni koji primaju i inozemnu, moraju se prijaviti. Do 30. studenoga HZMO-u moraju dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2024. Isto vrijedi i za korisnike samo inozemne mirovine, ali oni uz to moraju ispuniti još dva uvjeta. To su prebivalište u Hrvatskoj od najmanje tri mjeseca prije nego što je donesena Odluka Vlade, dakle rujna, kao i da imaju bankovni račun u Hrvatskoj na koji im ‘sjeda’ ta strana mirovina.

Dio obiteljske mirovine spašava više od 107.500 umirovljenika: Evo koliko su im rasle mirovine

Pravo na dodatak imaju i novi korisnici mirovina, ako su pravo na mirovinu i isplatu prve mirovine ostvarili do 30. rujna 2024. godine te su zatečeni u isplati za rujan 2024. najkasnije na dan 15. studenoga. I njima će jednokratno novčano primanje biti isplaćeno u prosincu. Isto pravilo vrijedi i za nove korisnike inozemnih mirovina, uz uvjet da moraju predati dokaz o visini mirovine isplaćene za rujan te umirovljenike koji rade uz mirovinu.

Prijava za ‘inozemne’

“Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su do 30. studenoga 2024. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2024. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja će biti dostupna na web-stranici HZMO-a”, napominju iz HZMO-a.

Dodatak je izuzet od ovrhe. Isto tako, neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. O točnom datumu isplate jednokratnog novčanog primanja u listopadu 2024. korisnici će biti naknadno informirani.

