Temperature će rasti i do +20, zatim slijedi preokret. Stiže i snijeg

Izvor: MAJA SMIEJKOWSKA / REUTERS / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, slab snijeg pada u dijelovima unutrašnjosti, a ima i kiše koja se ledi u dodiru s tlom, na što osobito upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Duž Jadrana isto ima slabe kiše, većinom na području Dalmacije. U nastavku poslijepodneva slično, slaba oborina u unutrašnjosti, češće duž Jadrana, i to osobito na području Dalmacije, gdje može lokalno biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Lokalno su mogući i neverini.

Četvrtak će u početku biti većinom suh, no poslijepodne slijedi kišni val s jugozapada. Duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici može biti lokalno obilnije oborine. Jačat će jugo do olujnih razmjera. Ipak, uz južinu će osjetno zatopliti. Temperature bi na dijelovima Jadrana mogle rasti i do 20 stupnjeva.

Vjetrovito će biti i u petak, i već od jutra pretežno kišovito. Nova kiša epizoda nije dobra vijest za vodostaje rijeka koji su i dalje visoki. U večernjim i noćnim satima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, prije svega u gorju, pahulje bi mogle zalepršati i u nizinama.

U danima vikenda slijedi stabilizacija vremena.

