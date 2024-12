Šušnjar objasnio što je mislio kad je rekao da građani sami peku kruh: “I ja ga jako volim, vidi se na meni”

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Rekao je da je htio ukazati kolika je moć potrošača i da mogu svojim odabirom 'kažnjavati' trgovaca koji neopravdano dižu cijene.

Sve se događa nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio građanima da sami peku kruh kako bi uštedjeli. Mnoge je tako šokirao, a svoju izjavu ministar Šušnjar pokušao je protumačiti za RTL, piše net.hr.

Ministar Šušnjar savjetuje da pravite svoj kruh ako vam je skup onaj u dućanima. ChatGPT ima recept

“Ta izjava je malo nespretno dana, to jest jedan njezin dio, a pogotovo je na krivi način protumačena. Ona je bila usmjerena prema podizanju svijesti potrošača o tome kolika je njihova moć i utjecaj potrošača na reguliranje cijena i kažnjavanje trgovaca koji neopravdano dižu cijene i uzimaju novce građanima. Ta sugestija prva mi je pala na pamet jer ne mogu sugerirati potrošačima da proizvode gorivo i da se voze na svoje gorivo. Taj dio država je napravila, regulirala i fiskalizirala cijene i tako omogućila građanima priuštiviju energiju – od goriva do električne energije. Ovo je bio primjer koji mi je prvi pao na pamet kad sam se sjetio supruge i kako kruh pečemo doma, koji ja jako volim, što se na meni vidi. Ali ključna stvar je i poruka da potrošači trebaju podizati svijest o tome da svojim novcem mogu utjecati i kažnjavati one koji neopravdano dižu cijene.”, izjavio je ministar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Profesor o Milanovićevoj izjavi o ustavnim sucima: U pravu je, ali samo neka on to ne poteže Kreni Breno, bandu gazi!