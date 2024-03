Tihomir Kundid preuzeo dužnost načelnika Glavnog stožera

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

General Tihomir Kundid u petak je, nakon svečane primopredaje, preuzeo dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, na kojoj je zamijenio admirala Roberta Hranja, a kao prioritete je naveo modernizaciju i opremanje vojske.

Na svečanosti primopredaje u Domu Hrvatske vojske “Zvonimir” u Ministarstvu obrane, sudjelovali su predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i dosadašnji načelnik Robert Hranj.

Odbor jednoglasno podržao Kundida: “Ne šaljite hrvatskog vojnika u Ukrajinu”

“Prioritet mog djelovanja usmjeren je na jačanje Hrvatske vojske, kroz modernizaciju i opremanje te razvoj novih sposobnosti u skladu sa novim sigurnosnim prijetnjama i ugrozama. Borbena moć Oružanih snaga mora biti na razini kako bi bile suverene u provedbi svih zadaća koje proizlaze iz naše misije”, kazao je Kundid.

Kao obveze Hrvatske vojske, Kundid je naveo obranu nacionalnog teritorije te doprinos međunarodnom miru i sigurnosti.

“Postrojbe Hrvatske vojske sudjeluju u različitim međunarodnim vojnim operacijama, misijama, zadaćama i aktivnostima pod vodstvom Europske unije i NATO saveza. U tom duhu, moramo nastaviti davati naš doprinos u skladu s našim mogućnostima”, rekao je.

Novi načelnik Glavnog stožera svečanu ceremoniju preuzimanja dužnosti vidi kao najznačajniji trenutak u njegovoj vojničkoj karijeri.

Najviše godina proveo je u Drugoj gardijskoj brigadi Gromovi gdje je obnašao dužnost zapovjednika voda, zapovjednika pješačke satnije, zapovjednika izvidničke satnije, zapovjednika pješačke bojne i zapovjednika oklopne bojne. Od 2023.godine obnašao je dužnost zapovjednika hrvatske kopnene vojske.

Predsjednik Milanović odlikovao Hranja

Uoči same primopredaje dužnosti, predsjednik države Zoran Milanović odlikovao je dosadašnjeg načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vojni analitičar objasnio zašto dolazi do rasipanja kadra Oružanih snaga Milanović imenovao novog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

“U četiri godine napravili smo puno toga dobrog, mogli smo još više, ali to je tako u životu, uvijek može bolje. Oni što nismo stigli napraviti, to će napraviti general Kundid. Pozivam sve u Oružanim snagama da mu pruže pomoć, uvjeren sam da će on uspješno nastaviti modernizaciju Oružanih snaga”, rekao je Hranj.

Kao najznačajnije projekte u svom mandat Hranj je istaknuo nabavu oklopnih vozila Bradley i helikoptera Black Hawk, dok veliki izazov također predstavlja pitanje ljudstva.

“Oružane snage još uvije imaju visoku kvalitetu časnik, dočasnika i vojnika. Moramo se fokusirati da to tako i ostane, da nađemo način kako privući nove generacije mladih i pametnih ljudi da zauzmu naša mjesta”, poručio je.

Jedna od najvažnijih stupova sigurnosti svake države su Oružane snage, a general Kundid je iskusan i odgovoran vojnik, kazao je umirovljeni general Ante Gotovina.

“Siguran sam da će Kundid voditi Oružane snage prema povećanju borbene spremnosti i opremanju sve tri grane vojske. Molimo i vjerujemo u mir, ali moramo bit spremni za rat sutra”, izjavio je Gotovina novinarima nakon svečanosti.

Dodao je kako nema niša protiv vraćanja obveznog služenja vojnog roka. “Mislim da je to dobro za svakog mladog čovjeka i ženu koja to želi. Drugo, to je važno za naše snage jer nikad ne znamo što nas sutra čeka”, kazao je. Što se tiče duljene trajanja, Gotovina se zalaže se šestomjesečnu obuku.

Na svečanosti su bili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora zastupnik Ante Deur, članovi Vojnog ordinarijata u Hrvatskoj, predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović te drugi uzvanici među kojima su bili i bivši ministri obrane, bivši načelnici GS OSRH, brojni generali i diplomati.

