Plenković potvrdio raspuštanje Sabora: “Ranijim izborima želimo omogućiti mirno ljeto”

Premijer Andrej Plenković otvorio je sjednicu Vlade RH s koje se obratio javnosti. Najavio je raspuštanje Sabora 14. ožujka

Na Vladinoj sjednici bio je raspravljen i prijedlog izmjena Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika kojima se, među ostalim, predlaže povećanje osnovice za izračun plaće svih pravosudnih dužnosnika za 11,5 posto.

Plenković je na samom početku čestitao svim ženama Međunarodni dan žena. “Unatoč izazovima s kojima s suočavaju žene su odlučne svijet napraviti humanijim i poštenijim. To znači jednake mogućnosti i jednaku nagradu za rad. Mi smo kao vlada usmjereni na to. To su ljudska prava i vjerujem da Hrvatska može ostvariti svoj puni potencijal samo uz ravnopravan status žena us vim segmentima života”, rekao je.

Naveo je da su imali sastanak s koalicijskim partnerima i gdje je odlučeno da se Sabor raspusti u četvrtak 14. ožujka.

“Ranijim održavanjem izbora ćemo omogućiti svima mirno ljeto i vrijeme za formiranje parlamentarne većine i nove Vlade. Time teku rokovi za datum izbora, a o tome odlučuje predsjednik Republike”, rekao je.

