Tko će u utrku za Pantovčak? Primorac bi mogao biti HDZ-ov kandidat, a evo tko je još u igri

Znamo tko neće, ali još ne znamo tko sigurno hoće i želi biti HDZ-ov kandidat za predsjednika države. Jutarni list tvrdi da je odluka u stranci donesena i da će u utrku protiv Zorana Milanovića ući nestranački Dragan Primorac. On iskustva s predsjedničkim izborima ima i to na izborima 2009. godine. Tada nije uspio.

Prema neslužbenim izvorima iz stranke, Primorac je odabran za HDZ-ova takmaca na predsjedničkim izborima. Službeno bi kandidaturu trebao predstaviti u rujnu što će mu dati svega tri mjeseca da izbori povjerenje birača. A tu ga čeka puno posla. Evo što kažu građani na moguću kandidaturu Primorca:

“Znate li tko je Dragan Primorac? Ne znam.” “Molim? Ne znam.” “A nekaj u Saboru, ali ne znam kaj.” “Dragan Primorac? A kaj nije to onaj naučenjak neki? Iz Splita? On je potencijalni kandidat HDZ-a za predsjedničke izbore. Mislite li da bi bio dobar izbor? Pa baš ne vjerujem, ne. Nema reputaciju neku. Mislim, kao stručnjak da, ali kao političar, ne znam.”

Dragan Primorac je hrvatski znanstvenik s međunarodnim ugledom, pogotovo na polju forenzike i medicinske genetike. Predaje na sveučilištima u Americi, Kini i Hrvatskoj. Na popisu je 2% znanstvenika s najvećim utjecajem citiranosti. Bio je juniorski prvak bivše države u taekwondoou i potpredsjednik je Hrvatskog TKWD saveza. Do 2009. bio je ministar znanosti i obrazovanja, a iste godine kandidirao se za predsjednika Republike.

Već se jednom kandidirao

No, iako je bio član HDZ-a, kandidirao se protivno volji stranke zbog čega je izbačen. Osvojio je nešto više od 5 posto glasova i nije ušao u drugi krug.

“Osobno mi je žao što nije bilo prilike za još koju debatu”, rekao je tada Primorac.

U HDZ-u ni ovoga puta nisu svi zadovoljni idejom da Primorac bude njihov kandidat. Drže da u stranci ima boljih kandidata. No, oni koje smatraju takvima, kandidirati se ne žele. Tako su javno tu mogućnost odbacili ministri Anušić, Medved i Butković, predsjednik Sabora Jandroković, a Plenkovića je odbio i nestranački Miro Gavran. Neslužbeno, Primorac je taj teret spreman podnijeti.

Primorac kao slamka spasa?

U SDP-u, koji podržava aktualnog predsjednika, misle da bi podrška Primorcu bila dokaz da se u HDZ-u boje Milanovića.

“To govori na neki način o evoluciji HDZ-a jer čovjek kojeg su, ako se ne varam, izbacili iz stranke sada će na kraju prema njemu gurati tu neku slamku spasa da se baš do kraja ne obrukaju, da ne ispadne da ne mogu od svih svojih potpredsjednika Vlade, ministara, ministrica, saborskih zastupnika i zastupnica ne mogu naći ama baš nikoga tko bi izašao na jedan politički megdan Zoranu Milanoviću”, rekao je Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice.

Uz Milanovića jedina potvrđena pretendentica na Pantovčak je Marija Selak Raspudić. Nju, tvrdi, uopće ne zanima tko će biti HDZ-ov kandidat jer je skoncentrirana na birače.

“Ja trenutno obilazim teren, razvijam logistiku i spremam sve kako bih i na jesen mogla u pravom trenutku krenuti u prikupljanje potpisa”, kazala je Selak Raspudić.

Što s ostalim kandidatima?

Izbor svog kandidata na stranačkim tijelima tek će imati stranka Možemo, no nakon što su tu mogućnost odbili Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, prvi favorit je Ivana Kekin. O načinu sudjelovanja na izborima odluku još nije donio DP, kao ni Most. Hoće li imati kandidata još ne znaju, ali zna se tko to neće biti.

“Što se tiče predsjednika ja koliko znam Most nema nikakvu odluku. Ja nemam zasada nikakvih tih ambicija da budem predsjednik Republike, mene zanima prije svega samo moj grad”, rekao je Miro Bulj.

Iako su Raspudići napustili Mostov klub zastupnika, razlaz je, kažu s obje strane, bio u dobrim odnosima. Zato Selak Raspudić poručuje, tko god je želi podržati, može, pa tako i bivši kolege.

“Ja sam pozvala sve političke opcije, ali i nezavisne pojedince koji djeluju u političkom prostoru, a koji smatraju da je sazrjelo vrijeme za nestranačku osobu na čelu države da me podrže. To, naravno, ne isključuje Most niti bilo koga drugoga”, poručila je Selak Raspudić.

Iako su pet mjeseci prije izbora najavljene tek dvije kandidature, sigurno će ih biti još. A nakon što je plaća predsjednika zbog povećanja dužnosničke osnovice preskočila 6000 eura, možda i to bude mamac za još kandidata.

