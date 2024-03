TNT komentar: A kaj bi ti štel biti?

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je najavio parlamentarne izbore, u srijedu otputovao na stranački skup EPP-a u Bukurešt, u četvrtak tamo objavio da im se vraća dogodine s trećim mandatom iz Zagreba u džepu, u petak objavio datum raspuštanja Sabora.

Stvarno, teško je u ovim kampanjama razlučiti koji je hrvatski, a koji europski Andrej Plenković i koji bi on sam, nakon što se raspletu sve izborne križaljke, zapravo Želio biti…

Na domaćem terenu Plenković se ponaša kao da mu je pobjeda u džepu. Blitzkrieg izbori, kampanja o tome komu je sve i što dao, red rezanja vrpci, red plašenja opozicijom.. To je Plenkovićeva računica po kojoj je treći mandat osiguran.

Na europskoj sceni pak, primjetno je da hrvatski premijer svim silama želi ostaviti dojam. U Bukureštu je primjerice, s profila predsjednika hrvatske Vlade, u dva dana objavljeno čak 19 EPP tvitova, više od bilo kojeg drugog čelnika EU-a, četirti puta vise od spitzenkandidatkinje Ursule von der Leyen, više čak i od predsjednika EPP-a, Manfreda Webera.

U kojoj je točno kampanji naš predsjednik Vlade, kaj bi on štel biti – da se poslužimo poznatom uzrečicom iz slučaja Tušek.

Nema ga u toj prici, ne spominje se, ništa od EU pozicije, pisalo je na naslovnicama ovih dana, zacementirano izjavom da se EPP-ovcima vraća s trećim mandatom. No ništa tu nije gotovo dok se karte do kraja ne podijele. Dokaz za to je odustajanje od spitzenkandidata Webera i plasiranje von der Leyen na prošlim izborima, nakon čega se demokratski kapacitet EU institucija nije do kraja oporavio. Što će biti nakon ovih izbora, na kojima se prema anketama očekuje porast desnice, kako će reagirati institucije, a kako kandidati? Igre prijestolja sigurno još nisu gotove, a naš premijer i dalje vreba svoju šansu.

