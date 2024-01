TNT Komentar: Predizborno “dimenzioniranje”

Podijeli :

“Apeliram da budu razumni, pozivam ih da se dimenzioniraju… Suci bi sada htjeli iskoristiti trenutak i riješiti s ovom Vladom pitanje indeksacije. Ok, al ne sada… To što su ove godine izbori – to za nas nije trenutak. Može taj bijeli štrajk trajati, što se nas tiče deset godina…”.

Ovo su poruke premijera Plenkovića sucima koji najavljuju bijeli štrajk jer je Vlada izigrala obećanje da će do kraja 2023. riješiti pitanje sudačkih plaća novim zakonom koji će uključivati indeksaciju.

Nije trenutak, izbori su, kaže Plenković. Apsolutno točno, nema goreg trenutka za jednu Vladu za otvaranje pregovora o plaćama od predizbornog vremena.

Praktički si u poziciji da ne možeš reći – ne, jer neuspjeh tako važne reforme u osvit izbora može jako ozlovoljiti bar 250 tisuća ljudi, pardon birača. Ako tome dodamo i njihove supružnike, punoljetnu djecu, bliske osobe – broj birača kojih se tiče ova tema raste sve do brojke: ključan!.

Ali, tko je Plenkoviću kriv što se reforme plaća sjetio u osmoj godini mandata, baš koji mjesec pred izbore. U izbornom stožeru HDZ-a mora da je sjajno zvučala ideja “dići ćemo svima plaću pred izbore”, no ono što je trebao biti izborni adut pretvara se u debakl. Očekivano, svakome koji ima bar minimalna znanja i iskustvo u menađerskom procesu.

Dobronić: Plenković se postavlja iznad sudaca

Pri tome je vjerojatno najveći problem u ovom trenutku Plenkovićev bahati način komunikacije s visoka, koji onda loše kopiraju neiskusni ministri bez ikakve stručne težine i pregovaračkog staža. Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u velikom intervju za Jutarnji list otkriva kako se Plenković niti jednom doslovno nije odazvao na razgovor o plaćama sudaca i sudskih službenika, na koji ga je višekratni pozivao. A onda mu se na pozive prestao javljati i ministar Malenica!

Isti onaj koji je u svibnju obećao sucima novi Zakon o plaćama do kraja godine pa to vlastito obećanje potpuno izignorirao. I sada bi oni dimenzionirali suce. Za Plenkovića, dimenzija je sudstva da šuti i čeka dok mu se on kao veliki ćaća ne smiluje i ne odredi kad njemu odgovara razgovarati o njihovim pravima. Čekajte kaže, prvo državni službenici, javna uprava, pa ćemo vidjeti kad ćete i vi doći na red. Jer ovih je 250 tisuća a sudaca tek nešto više od 1600.

Problemčić je samo u tome što Ustav nešto drukčije dimenzionira suce – kao vlast i k tome još neovisnu vlast jednakovrijednu onoj izvršnoj. Stoga će biti vrlo zanimljivo vidjeti tko će koga i kako dimenzionirati u ovo predizborno vrijeme.

Pouzdano se može reći samo to da će trošak ove najskuplje izborne kampanje za porezne obveznike biti – predimenzioniran. Jer suci su tek prvi u nizu koji s vladom odmjeravaju mišiće na pitanju plaće. Slijede doktori, profesori, službenici, policajci…

