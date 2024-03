Tomašević i Benčić objavili 13 poteza koje planiraju napraviti ako dođu na vlast

Podijeli :

Koordinatori stranke Možemo!, Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, predstavili su danas "hrabre poteze" za Hrvatsku, odnosno poteze koje planiraju napraviti ako dobiju vlast na parlamentarnim izborima.

“Hrvatska treba vladu koja će nepotkupljivo i odgovorno raditi u javnom interesu, koja će imati hrabrosti suprotstaviti se partikularnim interesima i koja će napokon provesti reforme za koje odavno znamo da su nužne da bismo krenuli naprijed, a koje nijedna Vlada dosad nije imala hrabrosti provesti”, rekli su danas na konferenciji za medije Sandra Benčić i Tomislav Tomašević.

“Potezi koje danas predstavljamo vrlo su jasni i konkretni, usmjereni su pokretanju temeljitiih promjena koje desetljećima čekaju na red i koje su pretvorile ovu zemlju u jednu veliku čekaonicu. Upravo su desetljeća odugovlačenja s hrabrim odlukama Hrvatsku dovela do statusa quo, a stotine tisuća ljudi u međuvremenu je otišlo iz zemlje u potrazi za onim osnovnim, egzistencijalnim pravom na dobar život. Ono što želimo i na što je usmjerena većina poteza jest ispraviti one politike i odluke koje su kod građana izazvale osjećaj nepravde, nejednakosti i nemoći spram onih povlaštenih”, rekla je kandidatkinja Možemo! za premijerku Sandra Benčić.

Kekin otkrila o kojim izbornim jedinicama razgovaraju SDP i Možemo

“Za razliku od drugih stranka, mi smo spremni za konkretne poteze”

“Za razliku od drugih stranka, mi smo spremni za konkretne poteze, i to odmah. Pokazat ćemo sugrađanima da budućnost još uvijek može biti dobra”, rekla je Benčić.

“U potezima koje danas predstavljamo javnost će nas već prepoznati jer se za njih kontinuirano i uporno zalažemo u Saboru, ili smo ih već proveli u Zagrebu. To su najvažniji potezi koje ćemo provesti nakon uklanjanja HDZ-a”, rekao je koordinator stranke i gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

“U Zagrebu smo već pokazali da se ne bojimo hrabrih promjena u interesu većine građana – i to onih za koje su nam mnogi govorili da ih je nemoguće provesti jer idu kontra brojnih interesa I jer staju na žulj moćnim igračima. Spremnost na takve istinske promjene i jasna politička volja je ono što nas izdvaja u odnosu na ostale stranke”, rekao je Tomašević.

Osim navedenih poteza, imamo spreman politički program koji pokriva sva važna područja – od zdravstva, preko plaća i mirovina do stambene politike ili pravosuđa, i gospodarskog razvoja koji ne počiva na turizmu i neodrživoj eksploataciji prirodnih resursa. Sva važna pitanja koja su desetljećima na čekanju nisu nerješiva – no ono čega je do sada nedostajalo jest politička volja za provedbu. Mi u vlast donosimo upravo taj ključni sastojak, istaknuli su u stranci Možemo!.

Ovo su njihovi potezi:

Smijenit ćemo Turudića i uvesti obaveznu kaznu zatvora za kaznena djela korupcije.

Izgradit ćemo stanove za javni najam, među ostalim, i oporezivanjem ekstraprofita banaka i trgovačkih lanaca.

Zabranit ćemo oglašavanje kladionica i kasina, ograničiti im broj i odmaknuti ih od bolnica i škola.

Uvest ćemo građanski odgoj u sve škole.

Zaustavit ćemo svu bespravnu gradnju na obali i diljem Hrvatske, odmah.

Podržat ćemo domaće poljoprivrednike i osigurati zdravu hranu građanima tako da bolnice, vrtići i škole nabavljaju hranu od lokalnih proizvođača.

Pravo žena na besplatan i dostupan pobačaj stavit ćemo u Ustav.

Oslobodit ćemo građane dužničkog ropstva tako da zabranimo prodaju dugova agencijama za naplatu potraživanja bez pristanka dužnika, kao i lihvarske otplatne planove.

Omogućit ćemo pravo glasa mladima sa 16 godina.

Omogućit ćemo posvajanje djece istospolnim parovima.

Stat ćemo na kraj obijesnoj vožnji oštrim i dosljednim kažnjavanjem prekršitelja.

Kriminalci s dvostrukim državljanstvom više neće moći izbjegavati služenje kazne bijegom u BiH ili drugu državu.

Višestruko ćemo smanjiti prevelik broj općina i županija.

