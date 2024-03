Milanović: Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju je boravio u Lipovljanima gdje se obilježava Dan općine Lipovljani, Dan Josipa Kozarca i Dan župe. Predsjednik, koji je šokirao najprije raspisivanjem parlamentarnih izbora srijedom, a potom i najavom da će sudjelovati u izbornoj utakmici sa svojom bivšom strankom, SDP-om, nije se suzdržavao u kritikama na račun HDZ-a, a jasan je i po pitanju toga da će na parlamentarnim izborima sudjelovati što god Ustavni sud odlučio o tome može li biti na listi SDP-a.

Milanović govori da će dobiti mandat za sastav Vlade za manje od mjesec dana. O kritikama da je njegov potez udar na Ustav, kaže da će to odlučiti ljudi. “Ovo nije MR, nije mehanika fluida, ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koje neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim drugačije. Čovjek koji je pisao Ustav 90-te, Kruno Olujić, to vidi kao i ja. Neki drugi to vide drugačije. Nebitno je što oni misle, nebitno je što misli Ustavni sud, pajdo i kum Šeksa. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće, ja ću biti u kampanji i bit ću kandidat za premijera. Možete biti na europskim izborima, zakon donesen 2010. To može, a za Sabor ne može. Ajde mi to objasnite”, kaže.

Plenković na Saboru HDZ-a: Od jučer niti je Grbin predsjednik SDP-a, niti je Milanović predsjednik Republike Jandroković opleo i po Milanoviću i po Grbinu: Milanović nije Bog zna kaj, ali i takav je bolji od Grbina

“To su gluposti, ali na to smo računali. Vidim da nitko od tih ustavnih stručnjaka to nije ni pročitao, to su nastavnici”, govori dodajući da je pitanje hoćemo li Ustav tumačiti kao duh Hamletovog oca. “Što je duh Ustava, u Ustavu piše što piše, ja ću biti kandidat za premijera. O tome prekosutra već nećemo razgovarati. Idem na izbore i idem izbaciti HDZ s vlasti, naprosto ih potjerat’ jer je vrijeme da ode”, govori predsjednik dodajući da će okupiti koaliciju čestitih ljudi.

Prozvao je Plenkovića zbog izlaska na binu uz pjesmu “Eye of the Tiger” rekavši da “lik koji ne može napraviti dva trbušnjaka izlazi na binu uz pjesmu iz Ramba, Rockyja“.

Na kritike Vladimira Šeksa odgovara kako mu “treba oduzeti bocu”.

“Ovo je borba između likova koji ne mogu kontrolirati sebe, ali žele vlast po svaku cijenu. To je bila razdjelnica, točka preokreta u meni prije nešto više od mjesec dana. Prije mjesec i pol nisam o ovome razmišljao, kao što nisam imao kontakta s Peđom Grbinom i drugim ljudima”, kaže. Dodaje da zaista treba srdžba da te pokrene.

Ponovno se vratio na sabor HDZ-a rekavši kako je ovo okupljanje danas bilo “idealna prilika da ih Interpol sve pokupi, ali ništa…”.

Tko će kome dati mandat?

Ponovio je i to da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a. “Ni pedlja vlasti tim sumnjivim tipovima. Među njima je Jandroković najmanje sumnjiv”, kaže objašnjavajući da će doći predsjedniku Sabora s potpisima, ali da će to biti novi predsjednik Sabora, a ne HDZ-ov Gordan Jandroković. Mandat, kaže, neće dati sam sebi. “Oni koji se toliko arogantno usuđuju davati tako artiljerijski dalekosežne komentare… To je takva terminalna neodgovornost da nije ni čudo da je zemlja u ovakvom stanju, nema odgovornih elita…”

SDP ima plan i ako Ustavni sud Milanoviću zabrani kandidaturu?

Na pitanje je li lagao kada je na N1 televiziji rekao da neće na izbore, Milanović kaže da je takvo pitanje nepristojno. “Jesam li ja rekao kojeg datuma sam rekao da sam donio tu odluku? Najbolje da to kažem na televiziji. Pa da sam o ovome laprdao kao što vi volite da se laprda, sve bi propalo. A ovako će proći. Bit će great balls of fire. … Čak i da sam tada donio tu odluku, ne pada mi na pamet da to kažem vama ili bilo kome. Ovo je još jednostavnije od čitanja Ustava. S Ustavom bi mogli završiti. Bio ja kandidat na listi, što nisam ni očekivao da će ova falaga i karter hadezeovih pomagača dopustiti, ili ne bio, bit će sve isto. Ustavni sud, ta Plenkovićeva klika i koterija, može s tim raditi što hoće. Nisam nikada gajio nikakve iluzije o tim ljudima, njihovoj pameti i poštenju pa neći ni sada. To je problem koji Hrvatska ne može riješiti”, govori dodajući da ćemo i dalje imati tijelo koje ćemo morati poštivati jer “tipovi obuku masne toge s vremena na vrijeme”.

“Orao ne lovi muhe, posebno ne stajske muhe”, kaže Milanović na pitanja o kritikama na njegov račun koje je izgovorio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Samo budala laprda o stvarima koje trebaju biti tajne”, vratio se ponovno na

“Neću vas prevariti”

Komentirao je i HDZ-ov slogan – “Za sve izazove”. “Netko zove nekog iza? Aha, dečko za sve izazove, Turudić. Tule, jel bio Tule danas na ovom balu vampira? Kažem vam, nisam mogao dobiti Interpol u Lyonu, ali sve linije su zakrčene, svi su zvali da dođu pokupiti tu ekipu. … Zora puca, bit će dana. Ili Zoran puca, bit će dana. Ali ne iz puške”, kaže predsjednik.

“Neću vas prevariti. Ako navijate za mene, hvala vam. Ako ne navijate, cijenim i to”, odgovorio je predsjednik jednom muškarcu koji je stajao u blizini novinara i postavljao mu pitanja.

“Vodio sam Vladu u nemogući uvjetima. Ljudi me ne bi izabrali za predsjednika tri godine kasnije. Ljudi jako dobro zanju da je ovo što radim ispravno i jedini pravi put. Još jedan mandat kao predsjednik, ne. Ovaj mandat nije bi ona mojoj bucket listi, a još manje da budem još jednom premijer i družim se s ljudima o kojima imam ovako ili onakvo mišljenje. Ljepše mi je u Zagrbu nego u Lipovljanima”, kaže.

TNT komentar: Habemus izbore! Koliko je Milanović uzdrmao HDZ? “To im je najbolja vijest, Plenković će lakše mobilizirati birače”

“Zamisli ti čovjeka koji s 54 ogodine ne može napraviti dva, tri skleka i izlazi s boksačkom pjesmom na binu. Ja sam boksao, i to se ne usudim napraviti. Dobro da nije odabrao neki logo porno glumca. Fuj”, kaže predsjednik.

Kampanju će, kaže, voditi grubo. “Ne prostakluk, ne govorim drugima da su smeće, ali s nasilnicama se ponašam još nasilnije od njih. Plenković i Turudić lete. Nema ih. Odlaze s vlasti. Proganjat ću ih kao đavo grešnu dušu, ne vrag. Vrag je slavenska riječ, a đavo je latinizam, znači isto.”

Na HDZ-ovom saboru bio je Tomislav Karamarko, a izjave je davao i Josip Đakić. Za potonjeg kaže da je to “ona kreatura kojoj su skupili 10.000 potpisa” da se bori protiv njega na izboriam. “A Karamarko, to je najneinteligentniji, nasmušeniji i najtoksičniji predsjednik kojeg je HDZ ikad imao. Sumnjiv, korumpiran, crnokošuljaš, koji je sad iz blata izronio. Plenkošenko bi tamo doveo crnog đavola”, kaže.

“Do posljednjeg daha protiv njih”, kaže spominjući vladu nacionalnog spasa. “Zemlja je ugrožena, da. Zemlja je ugrožena i te ljude treba izbaciti s vlasti. Metlom. Za to ću dati sve, do posljednjeg daha”, kaže. Na pitanje podrazumijeva li ta vlada onda i Domovinski pokret jer Sandra Benčić je rekla da se ne vidi u vlasti s nikim desno od centra, Milanović kaže da treba pričekati da završe izbori te da je “Sandra Benčić racionalna osoba”.

“Moja vlada je najgora, njegova je najkorumpiranija, to su činjenice”, odgovara na kritike Andreja Plenkovića da je njegova vlada bila najgora u povijesti Hrvatske.

Rijeke pravde

“Rijeke pravde dolaze, izlit će se na proljeće. A ovu političku naplavinu će odnijet. To je moje poslanje i povijest će nas odriješiti”, kaže.

Što se tiče 11. izborne jedinice, tamo neće biti lista koalicije koju predvodi jer je za to kasno, ali njegovo zalaganje za Hrvate u BiH će se tek vidjeti, poručio je. “Za par mjeseci BiH neće moći ići naprijed u EU-u ako se pravo Hrvata ne vrati”, jasno kaže.

Milanović se nije suzdržavao kritizirajući HDZ. “Spasa vam nema u političkom životu. Rijeke pravde dolaze”, poručio je predsjednik prije nego što se udaljio od kamera i novinara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.