Nekoć umjereni Medvedev danas je Putinov najmilitantniji bukač. Kovačević: “O njemu najbolje govori ovaj vic…”

Otkako bjesni rat u Ukrajini, najžešćim i najradikalnijim glasnogovornikom Kremlja postao je bivši ruski premijer iz vremena od 2012. do 2020. godine, a prije toga i predsjednik Ruske Federacije u jednom mandatu - Dmitrij Medvedev.

Čak ni okorjeli propagandisti s ruske državne televizije, poput Vladimira Solovjova, nisu u protekle dvije godine izbacili tolike salve uvreda i odaslali toliko neuvijenih prijetnji put zapadnih zemalja, njihovi čelnika, ali i čitavih naroda, koliko je to s armagedonskim gnjevom učinio Medvedev, najčešće s raznih internetskih platformi.

“Vjeruju li ti idioti stvarno da bi ruski narod prihvatio takav raspad svoje zemlje”, poručio je prije nekoliko dana dodavši da su Washington, Berlin i London “ta prekrasna povijesna mjesta davno unesena kao mete ruske nuklearne trijade”.

Protivnici su moroni, imbecili, luđaci…

Za Ukrajinu je nedavno ustvrdio da je “kancerogena tvorevina” čiji će narod morati izabrati “ili Rusiju ili smrt”. Kada su članice Europske unije predvođene Njemačkom raskinule ugovore s Rusijom o opskrbi plinom, Medvedev im je pred zimu poručio: “Dobrodošli u vrli novi svijet u kojem ćete plaćati 2000 eura za 1000 kubičnih metara prirodnog plina”. To se, dakako, nije obistinilo.

Nijemce i Britance nedavno je nazvao “moronima”, a Poljake svojeodbno “zajednicom političkih imbecila”. Vjerojatno je postao i rekorder po broju izjava u kojima je zastrašivao svjetskim ratom.

“Zapad je potpuno lud. Treći svjetski rat sve je bliže. (…) Vidjet ćete kako zemlja gori, a cement se topi”, grmio je poput sumanutog propovjednika Sudnjeg dana.

Od prozapadnjaka do protuzapadnjaka

Kada je Kremlj započeo rat u Ukrajini, Dmitrij Medvedev se obnoć od naizgled umjerenog i dobronamjernog političara, kojeg su nazivali liberalnim i prozapadnim, pretvorio u rijetko ciničnog i ostrašćenog militanta.

“Mislim da je to izraz njegove želje da se trajno oslobodi ostataka tog svog liberalnog imidža. Želi se sada prikazati većim papom od pape. Ali kad govorimo o tom njegovom liberalnom imidžu, treba reći da je taj imidž u većoj mjeri bio posljedica očekivanja, kako na Zapadu tako i u poslovno-političkim krugovima Rusije, nego stvarnog stanja stvari”, kazao nam je Božo Kovačević, stručnjak za međunarodne odnose i nekadašnji veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji.

Medvedev je, podsjeća Kovačević, Putinov suradnik još iz vremena kada je Putin bio pomoćnik gradonačelnika Sankt Peterburga.

“U toj simbiozi se tada i on obogatio kao i drugi Putinovi bliski suradnici koji su danas milijarderi. Kada ga je izabrao da bude uz njega, Putin je znao da ga Medvedev neće iznevjeriti”, dodaje.

“Nikad neće iznevjeriti svoga gazdu”

Kovačević je bio veleposlanik u Ruskoj Federaciji od 2003. do 2008. godine. U to vrijeme Medvedev je bio na čelu ruskog energetskog giganta Gazproma, da bi te 2008. na izborima postao predsjednikom Rusije kao “leteća zamjena” kako bi Putinu, nakon (tadašnjim) zakonom propisana dva uzastopna mandata, omogućio kontinuitet vladavine.

Kovačević nam je tu epizodu Medvedevljeve političke karijere opisao vicem koji se tada pričao u Rusiji.

“Sastale se majke Dmitrija Medvedeva i Romana Abramoviča pa pričaju o svojim sinovima. Gospođa Medvedev pita gospođu Abramovič gdje joj je sin. Ova kaže: ‘Pa Roma je u Londonu, bavi se nogometnim biznisom, ide mu prilično dobro. A gdje je Dima?’ Na to joj ova odgovara: ‘Dima radi kod Putina kao predsjednik'”, prepričao nam je Kovačević dodavši kako taj stari vic vrlo dobro opisuje Medvedeva.

“Ovo čemu danas svjedčimo samo je potvrda nastojanja Medvedeva da pokaže kako nikad nije i neće iznevjeriti svoga gazdu”, dometnuo je Kovačević.

“Postao je karikatura predodžbe o njemu”

Kada je Putin, nakon Medvedevljevog mandata, 2012. godine ponovno postao i do danas ostao predsjednikom, omogućio je 13 godina mlađem Medvedevu da još odradi dva mandata kao ruski premijer. Zatim ga je imenovao zamjenikom predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i svojim savjetnikom za unutarnju politiku.

Kovačevića smo pitali treba li Medvedevljeve ratoborne prijetnje shvatiti ozbiljno.

“Sve što predstavnici ruske vlasti kažu, treba uzeti ozbiljno u obzir, koliko god to katkad zvučalo apsurdno. Mislim da je odluka o pokretanju rata protiv Ukrajine iracionalna. A ako niste spremni priznati grešku i na neki način ispraviti tu odluku, nego inzistirate na ispravnosti svega što ste odlučili, onda se otvara prostor za daljnje iracionalne odluke. Jasno je da je Medvedev postao karikatura one predodžbe koju su o njemu imali na Zapadu. Očito je da on uopće ne mari za svoj ugled i da se pokazao kao moralno i intelektualno inferiornim političkim konformistom”, zaključio je Kovačević.

