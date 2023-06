Tomašević o zatvaranju Jakuševca: Nije realno da ćemo ostvariti to obećanje

Podijeli :

N1 - Ilustracija

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak kako nije realno da će do kraja ovog mandata zatvoriti odlagalište otpada Jakuševac, što je bilo njegovo predizborno obećanje, no poručio je da će to napraviti maksimalno do 2026. godine.

Promijenile su se postavke Europske komisije i odlučeno je da više ne financiraju centar za obradu miješanog otpada, izjavio je Tomašević u Gradskoj skupštini.

Odgovarajući na pitanja o sudbini Jakuševca i njegovoj politici gospodarenja otpadom, zbog koje je jutros ispred Gradske skupštine još jednom prosvjedovala Udruga Resnik, Tomašević je pojasnio da je Gradska uprava prije mjesec dana dobila konačni odgovor da se projekt ne može financirati europskim novcem. a Zagreb projekt ne može financirati sam.

“Zagreb projekt ne može financirati sam. Trebamo krenuti ispočetka i spajati postojeća tri projekta u jedan. Procjene su da to košta između 300 i 400 milijuna eura”, istaknuo je Tomašević.

Naveo je i kako se s Ministarstvom gospodarstva razgovara o mogućnosti korištenja domaćih fondova, budući da se izrađuje Nacionalni plan gospodarenja otpadom, koji će definirati izvore financiranja.

Odbacio je vlastitu odgovornost zbog neostvarivanja predizbornog obećanja te obećao da će se problem Jakuševca riješiti.

Upitan zašto ne objavljuje mišljenje vanjskog odvjetničkog društva o projektu izgradnje poslovno-stambenog kompleks Jarun Panorama, Tomašević je rekao kako je taj sadržaj poslovna tajna.

“Nekoliko je zahtjeva upućeno Povjereniku za informiranje, vidjet ćemo koje je njegovo mišljenje”, rekao je i dodao kako se u tom dokumentu navodi svi sve u čemu Grad Zagreb stoji loše u odnosu na investitora.

Javnom objavom ti bi podaci postali dostupni i investitoru, s kojim Grad Zagreb još nije zaključio svoj odnos, a i dalje postoji šanse za sudsku tužbu, rekao je gradonačelnik.

“Investitora smo uspjeli uvjeriti da bi bilo dobro da u sklopu kompleksa izgraditi vrtić. Mi smo, za nešto što je prije bilo odlučeno, kao odgovorna vlast samo sanirali ili djelomično sanirali štetu”, poručio je Tomašević.

Alternativa je bila ići u sudsku parnicu koju bi vjerojatno izgubili i tako oštetili gradski proračun u iznosu od više desetaka milijuna eura, a u tom slučaju odgovoran je gradonačelnik, kazao je Tomašević.

Odbacio je tezu da je ova gradska vlast odgovorna za projekt koji je već ranije bio ugovoren te prozvao one koji su glasali za njega, naročito HDZ koji je podržao prodaju zemljišta investitoru te zastupnika SDP-a Renata Peteka.

“Zašto se učlanio u stranku koja je odobrila (2008. godine) urbanistički plan uređenja”, upitao je Tomašević i ocijenio licemjernim što je na aktualnom satu kritizirao sadašnju gradsku vlast zbog tog projekta.