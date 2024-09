Tomašević objasnio što je potrebno za ostanak u GPZO

Podijeli :

Gradonačelnik Tomašević podsjetio je u petak građane Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića kako je rok za slanje zahtjeva i ugovora za ostanak u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba do 23. rujna u ponoć, a ako to ne uspiju dovoljno je iskazati interes popunjavanjem formulara na web stranici GPZO-a.

“Ukoliko građani do tog roka ne uspiju poslati potpisani zahtjev i ugovor, dovoljno je iskazati interes Gradskoj plinari Zagreb – Opskrba (GPZO) popunjavanjem formulara na web stranici GPZO-a do 23. rujna u ponoć, i ti će se zahtjevi također obrađivati”, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Što se tiče sustava kotlovnica u višestambenim zgradama, Tomašević je naglasio da zbog specifičnosti načina isporuke i obračuna plina, odluku o odabiru opskrbljivača vlasnici stanova trebaju donijeti kolektivno, a zahtjev podnosi predstavnik suvlasnika.

Za ostanak na tržišnoj usluzi GPZO-a, predstavnici suvlasnika trebaju dostaviti potpise natpolovične većine suvlasnika višestambene zgrade o odabiru opskrbljivača.

Gradska uprava podsjeća građane da korisnički centri GPZO-a u Radničkoj cesti 1 te u Zagrebačkom holdingu u Ulici grada Vukovara 41, rade i subotom od 9 do 18 sati, a u ponedjeljak, 23. rujna svi će centri raditi od 8 do 19 sati.

Gradonačelnik Tomašević ranije je u pozivima građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, koji su dosad bili korisnici Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO), istaknuo da do 23. rujna trebaju zatražiti da ostanu u GPZO-u, a ako to naprave do tog roka imat će 10 centi jeftiniji plin po megavatsatu u odnosu na Međimurje-plin koji je u javnoj usluzi.

Ako građani koji su dosad bili korisnici GPZO-a ne potpišu novi ugovor i zahtjev da ostanu u GPZO-u, automatski će, prema zakonima, po odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) biti prebačeni na Međimurje-plin 1. listopada, rekao je Tomašević.

Naime, ta je tvrtka dobila koncesiju za opskrbu plinom, odnosno određena je za opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.

