Tomašević otkrio što misli o Milanoviću i poslao poruku SDP-u: “Ako krenu tim putem, nas tu nema”

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otkrio je izborne planove stranke Možemo, ali komentirao i Zorana Milanovića.

Tomašević je u intervjuu za RTL rekao kako vjeruje da će Hrvatska dobiti premijerku

“Izgleda da će Sandra Benčić biti jedina kandidatkinja za premijerku na ovim izborima i vjerujem da će birači prepoznati naše politike. O sadržaju i programima smo počeli govoriti među prvima. U nedjelju smo predstavili 13 hrabrih poteza, do kraja tjedna ćemo predstaviti problemske prioriteta Doista u ovoj kampanji želimo govoriti o sadržaju. Naravno da HDZ treba maknuti s vlasti, ali pitanje je što poslije toga”, rekao je.

Analitičar objasnio zašto ne bi bilo dobro da Milanović da ostavku

Na pitanje tko bi bio bolji premijer – Zoran Milanović ili Andrej Plenković, rekao je: “Mi kao stranka nismo podržali Milanovića kao kandidata na predsjedničkim izborima. Međutim, više puta sam govorio javno da sam u drugom krugu glasao za njega. S obzirom na tu polarizaciju, jasno je da je to ipak lijevi centar iako sam više puta naglašavao da se s nekim njegovim stavovima ne slažem. Ne samo ja, nego se i SDP ograđivao zadnjih nekoliko godina od nekih njegovih stavova”.

Istaknuo je da neće sudjelovati u vladi ako se SDP krenuti dogovarati sa strankama desnice. “U tom slučaju nas nema u tome. Mi smo jasno govorili od početka i mislim da je to jako dobro da doista transparentno komuniciramo sve naše pozicije. Nikad nismo prevarili birače. Rekli smo da su različite opcije moguće da se HDZ makne s vlasti, a da mi budemo konstruktivni u tome. Isto tako smo jasno rekli da u zajedničku vladu sa strankama desnice ne idemo. Osim toga, rekli su to i oni”.

Ponovio je da ne postoji “nikakva, pa ni teoretska” šansa da podrže HDZ. “Mi se držimo svojih odluka. Tako isto i o samostalnom izlasku na izbore. Vidimo da neke stranke izlaze iz velike koalicije. Držimo se svojih odluka i smatramo da su dobre”, rekao je Tomašević.

“Više puta smo govorili prije ulaska Milanovića u ovu predizbornu utakmicu, iako ne znam smije li se to reći, da smo spremni na točkaste koalicije sa SDP-om i drugim progresivnim snagama u izbornim jedinicama gdje je ljevica tradicionalno slaba i to kako ne bi propali mandati. Oko toga se vode razgovori i mislim da će to uskoro biti zaključeno. Mislim da idu u dobrom smjeru”, dodao je.

Nakon Milanovićeve ideje o izborima pao broj neodlučnih: Pogledajte izlaznost na prošlih 10 izbora

O ulasku Milanovića u igru na ovaj način kaže da je to njegova i odluka SDP-a. “Ono što mogu reći jest da mislim da će njegov ulazak u ovu predizbornu kampanju povećati izlaznost na izborima i mislim da je bitno da izlaznost bude rekordna kako bi se HDZ maknuo s vlasti. Međutim, mi kao nova politička opcija s novim ljudima smo na lokalnoj razini pokazali da se može upravljati gradom bez ijedne korupcijske afere. Ako se ne krade, ima novca za sve. Dokazali smo svojim primjerom da se može. Glas za nas nije samo glas za micanje HDZ-a s vlasti, nego i glas za zeleno-lijeve politike”, navodi.

“Mi stalno radimo u interesu građana i realiziramo brojne projekte. Prvi put ćemo nakon 20 godina imati na dva mjesta širenje tramvajske pruge u Zagrebu. Najavili smo jednu dosta bitnu kapitalnu investiciju kod Mimare. Ono što sam danas najavio, sada idemo uvoditi red u rezervirana parkirna mjesta. U Centru imamo 2000 mjesta koje je Grad, po nama, dao nezakonito raznim udrugama, institucijama, veleposlanstvima, poduzećima i strankama. Ono što znam sigurno da HDZ i HSS su te stranke koje su imale nekoliko parkirnih mjesta koje nisu plaćale barem od 2014. godine kada je bila presuda Visokog upravnog suda kada se dovelo uopće u pitanje da se neka parkirna mjesta rezervirano daju nekim akterima. Radimo reviziju, sva ćemo rješenja proglasiti ništavnima, više neće biti besplatna. Plaćat će se oko 500 eura mjesečno”, najavio je Tomašević.

