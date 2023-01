Podijeli :

Izvor: N1 / Nataša Vidaković

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević održao je danas u prostorijama Gradske uprave konferenciju za medije povodom posljednjih zbivanja u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga.

Ova vlast je poštivala, poštuje i poštivat će kolektivni ugovor. Prošla vlast kolektivni ugovor nije poštivala, rekao je Tomašević, dodavši da je prošla vlast bila tužena zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, a nije bilo štrajka.

“Sindikati su se postavili da žele linearno povećanje svih plaća u Zagrebačkom holdingu, i onih u srednjem menadžmentu i onima s najnižim plaćama. Mi smo smatrali da je socijalno pravednije u situaciji inflacije da se u većem postotku povećaju plaće onima koji imaju manje plaće, a u manjem postotku onima koji imaju najveće plaće”, rekao je Tomašević.

Dodao je i da su plaće radnicima Čistoće koji sada štrajkaju povećane 13 posto i da je to bila jednostrana uprava Holdinga.

“Volio bih da sindikati objasne zašto su odbili taj prijedlog uprave da ne bude linearno povećanje, nego da se najviše povećaju najniže plaće”, rekao je Tomašević.

Dodao je i da je jednostranom odlukom Holdinga za 500 kuna povećana i božićnica svima.

“Za razliku od prošle vlasti koje je stotine radnika zapošljavala u Holdingu kroz tzv. agencijski rad, ti radnici nisu imali nikakvih prava, na njih se kolektivni ugovor nije odnosio, mi smo taj agencijski rad ukinuli. Znači, svim radnicima, koji nisu imali nikakva prava, dali smo ugovor o radu i sad uživaju sva prava koja prije nisu imali. I sad mi ispadamo neosjetljivi prema radničkim pravima. I sad sindikati kažu da se radi o višegodišnjem zanemarivanju. Višegodišnjem. A mi smo godinu i pol na vlasti”, rekao je Tomašević.

“Kad smo preuzeli Zagrebački holding, ozbiljno je prijetio bankrot. Da nije bilo Grada Zagreba, radnici ne bi primili plaće. Mi smo dodatno opteretili likvidnost Grada da ne bi nijedan dan kasnila plaća svim radnicima Holdinga, njih gotovo osam tisuća”, rekao je Tomašević.

Sindikati tvrde da to nije štrajk, a što je onda? Ne mogu reći da je štrajk, jer bi to bilo nezakonito, rekao je gradonačelnik.

“Zakon točno regulira kako se može ići u štrajk, u kojim situacijama. Mi smo trenutno u proceduri mirenja i unatoč tome imamo nenajavljeni štrajk koji traje i traje i koji ide u nedogled. Sindikati u ovom trenutku tvrde da to nije pod njihovom kontrolom i utjecajem, a u isto vrijeme žele s nama pregovarati o povećanju materijalnih prava u Holdingu, uključujući Čistoću. Koja je poanta zakonske regulative o štrajku? Vi morate upozoriti poslodavca, da se napravi što manja financijska šteta i što manje posljedica za građane. Mogu li policajci sutra ići u nezakoniti štrajk i reći – mi nećemo raditi? Policajci, koji imaju slične plaće. Medicinske sestre? To da sindikati tvrde da to s njima nema veze, a istovremeno s nama pregovaraju u uvjetima – to ne može biti situacija”, rekao je Tomašević.

“Uprava će danas prijaviti sudu ovaj nezakoniti štrajk. Oni smatraju, a mi se s time slažemo, da trošak plaća radnicima koji štrajkaju, snosi sindikat. Mogu razumjeti prvi dan i solidariziranje s otpuštenim radnicima, ali jučer kad je utvrđeno da je štrajk nezakonit, onda trošak snosi sindikat, a radi se o oko 100.000 eura dnevno”, rekao je Tomašević.

Pozvao je i radnike da odmah krenu s odvozom otpada. “Uprava je spremna prihvatiti 5 od 11 zahtjeva, a pregovarati o ostalima”, rekao je Tomašević.

Holding mora izdati novu obveznicu, a to može samo ako su troškovi pod kontrolom. Ako troškovi odu izvan kontrole, Holding će otići u stečaj, što će dovesti do privatizacije Holdinga ili nekih njegovih podružnica, rekao je Tomašević.

“Ovo nije igra, mi smo spremni pregovarati o zahtjevima radnika, ali neka se vrate na posao”, rekao je Tomašević. “Mene zanima kako je to moguće i gdje je moguće da sutra, recimo, dođe jedna medicinska sestra i kaže – mi sad idemo u štrajk”, rekao je Tomašević.

“Želio bih čuti sindikate kako vide ovu situaciju. Prvi dan su rekli da oni nemaju ništa s tim, bili su blijedi kao krpe. Ako ne stoje iza toga, onda mi očito pregovaramo s krivim ljudima koji uopće ne brinu o radnicima, a ako stoje, onda je ovo nezakoniti štrajk i oni trebaju snositi trošak”, rekao je gradonačelnik.

Ponovio je da sindikati trebaju preuzeti odgovornost te da je gradska uprava spremna na dijalog.

Upitan zašto nije došao među radnike Čistoće, Tomašević je rekao: “Doći ću.” “Ja nisam Bandić, koji je za svako zapošljavanje u Holdingu, od čistačice do direktora, davao svoj potpis”, rekao je Tomašević.

Na pitanje dokad će trajati štrajk i hoće li sankcionirati radnike Čistoće, Tomašević je rekao da se nada da do toga neće doći. “Od jučer je štrajk jasno nezakonit i sindikat mora snositi odgovornost. Ja nemam ništa protiv štrajkova, to je dio socijalnog dijaloga, ali postoji način kako se oni izvode”, rekao je Tomašević.

Upitan dokad će čekati radnike Čistoće, Tomašević je rekao: “Korak po korak. Dan po dan.”

“Razumijem zahtjeve radnika. Oni kažu da su godinama potplaćeni. Mi smo spremni napraviti dodatne korake, ali pozivam na razum kako bi dalje usluga mogla ići”, rekao je Tomašević.

Neće biti sankcija za radnike ako se vrate na posao, rekao je gradonačelnik Zagreba. “Ne smatram ovo svojim osobnim porazom. Što se u 20 godina napravilo u gospodarenju otpada? Tu su veliki interesi, mi ih lomimo”, rekao je Tomašević i dodao da neće odustati.

Holding u srpnju mora platiti 2.200.000.000 kuna koje nije potrošila ova vlast, rekao je Tomašević. “Ovo ima financijske posljedice za cijelu Čistoću, doći će reklamacije”, rekao je.

“Ne može biti korektan odnos ako jedan dan dođete s jednim zahtjevom, a drugi dan s 11. Ne može tako biti. Hoće li sutra bolnica Sveti Duh to napraviti i tražiti da se ispuni 100% zahtjeva. Ovo je lančana reakcija, sad se ne radi samo o Čistoći nego o svim podružnicama”, rekao je Tomašević.

“Mi smo u prvoj godini mandata morali podijeliti 700 otkaza u Holdingu. Mislite li da to radimo iz hira, da uživamo, da je to politički lagano? Recite mi je li to neka politička opcija napravila, dala otkaze 10% zaposlenih? Napravili smo to da spasimo firmu s ruba bankrota”, rekao je.

Podsjetimo, sve je počelo tako da je Čistoća dala izvanredne otkaze trojci radnika jer je utvrđeno da su svo smeće jedne večeri trpali u isti kamion u Središću. To je na noge diglo njihove kolege koje su krenule prosvjedovati nakon čega su trojica spomenutih vraćeni na posao.

U međuvremenu su radnici izašli s dodatnim zahtjevima. Na konferenciji za novinare u utorak Uprava Zagrebačkog holdinga navela je da su radnici postavili jedanaest zahtjeva koji uključuju povećanje osnovice za minimalno 12 posto, stalni dodatak u iznosu od 200 eura, sistematizaciju u roku 30 dana.

Uprava ZGH prihvatila je pet zahtjeva radnika Čistoće, no radnici još traže povećanja koeficijenata na 1,8 za najniže plaćene radnike i na 2,4 za vozače i dok to Uprava ne prihvati radnici tvrde da se neće vratiti na posao.

