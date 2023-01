Podijeli :

Izvor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL//N1

Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća Zagrebačkog Holdinga, gostujući u 'Otvorenom' na HRT-u otkrio je koliko iznose prosječne plaće komunalnih radnika i vozača kamiona, a sve nakon prosvjeda radnika koji se odbijaju vratiti na ulice i obavljati posao dok im se ne ispune zahtjevi.

Podsjetimo, sve je počelo tako da je Čistoća dala izvanredne otkaze trojci radnika jer je utvrđeno da su svo smeće jedne večeri trpali u isti kamion u Središću. To je na noge diglo njihove kolege koje su krenule prosvjedovati nakon čega su trojica spomenutih vraćeni na posao.

U međuvremenu su radnici izašli s dodatnim zahtjevima. Na konferenciji za novinare u utorak Uprava Zagrebačkog holdinga navela je da su radnici postavili jedanaest zahtjeva koji uključuju povećanje osnovice za minimalno 12 posto, stalni dodatak u iznosu od 200 eura, sistematizaciju u roku 30 dana.

Uprava ZGH prihvatila je pet zahtjeva radnika Čistoće, no radnici još traže povećanja koeficijenata na 1,8 za najniže plaćene radnike i na 2,4 za vozače, dok to Uprava ne prihvati radnici tvrde da se neće vratiti na posao.

Vić je na HRT-u naveo je da je uprava 28. prosinca donijela jednostranu odluku da se ide u povećanje materijalnih prava s 1. siječnja. “Radnici su već u siječnju dobili povećanje. 990 eura je prosjek za komunalnog radnika, a 1.240 eura za vozača”, rekao je Vić.

Kazao je kako ni jedna posada kamiona Čistoće ne ide u neispravnom vozilu.

“Pozivamo na zdrav razum i da se počne što prije razgovarati o zahtjevima koji nisu nešto što već nije predočeno upravi i nije nešto što je ona odbila. Moramo reći da je uprava cijelu prošlu godinu pregovarala oko novog kolektivnog ugovora. U jednom trenutku je došlo do razmimoilaženja između koncepata kako bi se ostvarila materijalna povećanja i da radnici ne trpe i ne čekaju”, naglasio je Vić.

Sanja Ožić je rekla kako je inicijalni zahtjev radnika Čistoće bio da se povuku otkazi kolegama jer su ini bili neopravdani i ishitreni. Oni su prikupljali otpad koji se nalazi na tlu i stavljali ga u prazne spremnike.

“Otpad koji prazne je plastika i oni ga prazne u spremnik za plastiku. Prilikom pražnjenja papira, nije se radilo o čistoj sirovini već je bila pomiješana s plastikom i stoga su radnici isprazni to u plastiku”, rekla je Ožić, te dodala kako smatra da su otkazi bili ishitreni stoga što su radnici dobili izvanredni otkaz i to je u sagledavanju šire slike uprava protumačila kao teško kršenje uz komentare koji su se odnosili na narušenu reputacijsku sliku. Nakon sagledavanja svih segmenata zaključak je bio da je možda to bilo prestrogo i da bi se trebalo pribjeći nekoj drugoj mjeri, rekla je.

Navela je da ovo što se trenutno događa nije u organizaciji sindikata i da se pokušavaju smanjiti tenzije kako bi došlo do komunikacije radnika i uprave.

