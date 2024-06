Treba li nas zabrinuti cvjetanje mora? “Nije ugodno za oko i njuh, ali…”

Podijeli :

Još početkom lipnja na hrvatskoj obali se pojavio prirodni fenomen cvjetanja mora. Tijekom prvih dana, uz obalu su se mogle vidjeti neobične strukture, a more je promijenilo boju u zelenkastu nijansu, no to se sada proširilo te je u puno većoj mjeri zahvatilo cijelu rovinjsku obalu. Ne izgleda lijepo, no fenomen nije štetan za ljude koji se i dalje mogu sigurno kupati.

Neugodna oku i nosu, ali i dalje – prirodna pojava

Intezivno cvjetanje mora, potpomognuto obilnim oborinama i visokim temperaturama, zabilježeno je od Pule do Trsta.

Ružno je za vidjeti, neugodno za osjetiti.

“To je prirodna pojava”, kaže Daniela Marić Pfannkuchen iz Centra za istraživanje mora u Rovinju.

“Nije ugodna za oko i njuh i kod kupanja se zalijepi za kožu pa je preporučljivo istuširati se poslije, ali nije štetna jer se radi o šećerima, koji nisu štetni za čovjekovo zdravlje”, dodala je.

Da dolazi do promjena u moru rovinjski su znanstvenici primijetili zahvaljujući plutačama.

Svaki se dan pomno prate događanja na površini i ispod njih. Stanje je sada puno bolje.

“Puhalo je jugo i sve je to odnijelo gore prema sjeveru. U Rovinju je relativno čisto, ali mi izlazimo na more, pratimo, iako u vodenom stupcu još uvijek postoje te niti, nakupine koje nisu okom vidljive”, kaže Marić Pfannkuchen.

Invazija rebraša

U Jadranu od 2016. svjedočimo i pojavi velikog broja rebraša.

Riječ je invazivnoj vrsti koja je u balastnim vodama brodova stigla iz Meksičkog zaljeva. Glavobolje bi rebraši mogli zadavati ribarima i lokalnom ekosustavu.

Iako potencijalno opasni za sitnu ribu, rebraši su, zbog nedostatka žarnih stanica, za čovjeka bezopasni. Duž Jadrana sve su češće dojave o pojavi meduza.

Na jugu Hrvatske primjećena je morska mjesečina koja može biti potencijalno opasna, upozorava Tjaša Kogovšek iz Centra za istraživanje mora.

Kogovšek nam govori da morska mjesečina u kontaktu s kožom može uzrokovati opekotine te jaku alergijsku reakciju.

Upozorava da je, ukoliko opazimo morsku mjesečinu u moru, najbolje odabrati drugo mjesto za kupanje.

No, srećom riječ je tek o pokojoj jedinki te je vjerojatnost kontakta s čovjekom minimalna.

Turiste, s druge strane, cvjetanje mora i rebraši uglavnom ne uzbuđuju previše:

“Nije lijepo, ali tako je kako je. Ima toga i u Španjolskoj.” “Idemo na more svaki dan i more je čisto. Zašto si ga onda uskratiti?”

