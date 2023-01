“Trgovci nisu podigli cijene. Ne znam kakve veze frizeri i kafići imaju s nama”

Podijeli :

Izvor: N1

Uoči sastanka u Ministarstvu gospodarstva Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovina pri HUP-u, novinarima je kazao da u trgovinama nije došlo do povećanja cijena zbog neopravdanog zaokruživanja prilikom prelaska na euro, a da su cijene uoči uvođenja eura rasle zbog drugih utjecaja.

“Trgovci nisu podigli cijene, zaokruživali su prema pravilima zaokruživanja, kako je to Vlada u svojim smjernicama i rekla. Do nikakvog povećanja cijena u trgovinama nije došlo. Dapače, mislim da su čak gotovo svi trgovci odbili prihvatiti nove cjenike dobavljača već negdje od početka 11. mjeseca pa do kraja 1. mjeseca. Dobavljači su tu našu inicijativu prihvatili kako ne bi došlo do povećanja cijena”, rekao je Evačić.

Ponovio je da nije vidio da su cijene povećane u trgovinama, ali da je čitao po portalima da su frizeri povećali cijene svojih usluga te da je kava zaokružena na 2 eura.

Zbog poskupljenja nakon uvođenja eura, Filipović sazvao šefove trgovačkih lanaca Ovo su stvari koje ne smijete nositi preko granice. Kazne i preko 13.000 eura!

“Ali ja stvarno ne vidim kakve veze to ima s trgovcima”, dodao je.

Pojasnio je da su cijene su dizane zadnjih godinu dana, ali ne zbog uvođenja eura nego zbog situacije kakvu je uzrokovala prvo pandemija, a onda rat u Ukrajini.

“Trgovci su jednostavno proizvođačke cijene koje su stizale od dobavljača morali prevoditi. Ne ulazimo u to jesu li kalkulacije dobavljača i distributera opravdane ili ne, ali lako je provjerljivo jesu li trgovci povećali marže”, kazao je Evačić.

Upitan smatra li onda da su dobavljači i proivođači glavni uzrok povećanja cijena, odgovorio je:

“Da, apsolutno, ali ponavljam, ne ulazimo jesu li njihove kalkulacije opravdane ili ne.”

Predstavnik Hrvatske gospodarske komore koji je također stigao na sastanak kazao je:

“Prvo, ponosan san koji su danas ovdje s nama zbog velikog posla koji je učinjen u zadnjih godinu dana. Žao mi je što, ako je došlo do pojedinačnog kršenja dogovora, se baca ljaga na cijeli proces. Mislim da ne trebamo zaboraviti inflatorni pritisak od 13 posto, odnosno o preko 19 ili 20 posto kada je u pitanju hrana i piće.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.