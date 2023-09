Troskot: Barbarić i Milatić su članovi hvarskog kartela

Podijeli :

Zvonimir Troskot, zastupnik MOST-a, gostovao je u Newsroomu gdje je govorio o plinskoj aferi u kojoj i dalje nema službeno odgovornih.

“Dvije osobe ovdje su članovi hvarskog kartela. Frane Barbarić i Ivo Milatić. Fali i glavni tajnik HDZ-a, Krunoslav Katičić, a na čelu toga je i sam Andrej Plenković, koji je postavljao sve te ljude”, poručuje Troskot.

Smatra kako je Pavao Vujnovac ključan za cijelu aferu.

“Pavao Vujnovac je jedan od tradera koji je bio pozvan u krizni tim, bio je pozvan 28.2.2022. Bio je u tom kriznom timu koji je u 9. i 10. mjesecu izbacio uredbu i odluku s kojom je ovaj plin išao prema van. Znao je da će ići druga uredba u trećem mjesecu jer je 3.3.2023. izašao iz kriznog tima. Da bi kao privatni krajnji korisnik dočekao ne samo 63 nego 65 posto jer je i ENNA bila jedna od kupaca”, kaže Troskot i dodaje da je kod Vujnovca zavšrilo dvije trćeine visokokvalitetnog plina iz našeg podzemlja.

Barbarić na instrukcijama o energetici

Troskok tvrdi da je neobično što je Barbarić zaršio na poziciji predjsednika uprave HEP-a budući da je slabo upoznat s energetikom i energetskom politikom.

“Od 68 ljudi koji su se prijavili na natječaj za taj posao 2017., 50 ljudi je bilo ekonomista, 17 inženjera i samo jedan pravnik – Barabić. Kada ga se postavilo na glavnu funkciju u HEP-u, jedan član uprave HEP-a ga je svakodnevno nekoliko sati učio energetiku jer taj čovjek nema pojma o energetici, a postavljen je na vrh najjače hrvatske kompanije”, izjavio je Troskot.

“Ovo je čista situacija gdje je u nekoliko navrata upravo Andrej Plenković na iznenađenje svih aktera energetskog sustava odabrao osobu koja jedino što zna jest mešetariti kroz nekretnine što se i vidi kroz njegove energetske politike. Taj čovjek za svojeg mandata jedino što je uspio napraviti je onu vilu na Hvaru, isto predmet istrage. To je jedan kroz jedan protupravna gradnja”, dodaje.

Sporan ugovor s PPD-om

USKOK istražuje posljednji ugovor s PPD-om, posebno način na koji je osiguran i način na koji je plaćen. Troskot je naglasio da je, između ostalog, sporno to što se nikada ranije nisu tako veliki iznosi isplaćivali unaprijed.

“Iznos je 100 milijuna eura i bila su zapravo dva kruga gdje se u prvom krugu pojavio dobavljač plina koji je ponudio nižu cijenu od PPD-a. Taj natječaj je poništen i nitko ne zna zašto. U drugom krugu se pojavio PPD. Iako je trebalo biti isplaćeno u mjesečnim ratama, cijeli iznos je plaćen avansno”, rekao je Troskot.

“I ono što USKOK sada istražuje je da se uvijek na tako avansna plaćanja dobivaju određeni postoci. Koje su to apanaže bile i koliko bi zapravo potencijalno moglo završtii u džepu Frane Barbarića to je stvar istrage. I da li je time financirana vila Hvaru i sve ostale tranaskijce. Predmet istrage je zbog čega je to napravljeno i postoje li sa strane unaprijed plaćanja da je određeni postotak završio u privatnim džepovima”, dodaje.

Troskot je spomenuo kako to nije bila jedina transakcija plina s PPD-om. Krajem 2022. su nabavljene velike količine plina koje su trebale biti nabavljene za otvaranje termoelektrane na Trešnjevci.

“Iz aviona se moglo vidjeti da se ta termoelektrana neće otvoriti. Mi smo postavili pitanje zbog čega su nabavljene tako velike količine plina, koje su iskorištene za proizvodnju eletrkičn energije u prvih šest mejseci. Zašto je to bitno? Pod broj jedan jer je HEP u bankrotu. Dva, zna se da je proizvodnja električne enrergije iz plina najskuplja opcija. I zašto su tako velike količine plina nabavljene po cijenama koje su po našim procjenama između 120 i 130 eura po megavatu?”

Troskot kaže da su poslali upit, ali da odogovori nisu stigli.

“Ove izjave koje iznosi ministar gospodarstva su u najmanju ruku smiješne i neozibljne. Samo kamate koje ćemo mi morati plaćati na kredite, koje imamo zbog kamata koje su na financijskim tržištima, bit će nekoliko desetaka milijuna eura.”

Potencijalni nasljednik Barbarića

“Već se sada u energetskim krugovima čuje potencijalni zamjenik, riječ je o osobi Darko Belić, koji je zarpavo isto nasljendik tog hvarskog kartela. On je već ranije radio u HEP-u i to poprilično neuspješno. Surađivao je s Milanom Bandićem, sad je u HOPS-u ,bavi se s distributivnom mrežom u HEP-u. Svi znamo da ta osoba prijatelj s Katičićem”, kaže Troskot.

Troskot smatra kako je nemoguće da Barbarić izbjegne rušenje vile na Hvaru nekim asom u rukavu.

“Državni inspektorat je potvrdio da je riječ o ilegalnoj i bespravno izgrađenoj vili. Druga stvar je pritisak javnosti. Definitivno će tu biti i svi oni ljudi u Hrvatskoj kojima je državni inspektorat srušio vile i na obalama Istre i Dalmacije, tako da je to nemoguć scenarij. Ta kuća će se defintivno morati srušiti”, poručuje Troskot.

