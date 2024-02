Troskot o prosvjedu na Markovom trgu “Možda i bolje da Most nije bio tamo”

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta, Zvonimir Troskot, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao subotnji prosvjed oporbe na Markovu trgu u Zagrebu.

“Ne može se reći ni da je uspio, ni da je podbacio skup. Očekivao sam puno više ljudi, mada 10.000 ljudi nije mala brojka”, rekao je.

“Najveće je pitanje što dalje s tim skupom. Ovo je definitivno bio predizborni skup ljevice. Tu su bili ljudi s političkog lijevog spektra. Možda i bolje da Most nije bio tamo jer bi se okarakteriziralo da je Most ljevica, a bile su i neke skupine koje su inzistirale da Most ne bude tamo. Smatramo da bi puno više donijelo da je to bilo šire i da su ostali povezani jer postoji puno stranaka koje su desno i na centru, a ne slažu se s politikom HDZ-a”, dodao je.

Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…”

Slaže se s porukama o antikorupciji. “Vidimo da je ljevica kao takva neujedinjena, Možemo ne želi ulaziti ulaziti u koaliciju. S druge strane, s Domovinskim pokretom nitko ne želi u koaliciju. Most je jedini koje je već ušao u predizbornu koaliciju sa Suverenistima”, naveo je Troskot.

Dodaje da je korupcija veliki problem Hrvatske i da su toga svjesni i vani, ali da su se i oko nekih drugih tema složili s ostatkom oporbe. “Sjetite se članarina i naknada za HGK, a bilo je i drugih tema kada ideološki i svjetonazorski predznaci nisu bili bitni”, napomenuo je.

O otvorenim pozivima DP-a za koaliciju, koji su oni u Mostu odbili, kaže da je to lijepo upakirano, ali da oni imaju nepomirljive točke.

