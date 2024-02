Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…”

Podijeli :

Gosti Točke na tjedan bili su novinar Dnevnika Nove TV Marko Biočina i Jutarnjeg lista Goran Penić, a komentirali su prosvjed oporbe na Trgu svetog Marka.

Skup je nadmašio očekivanja jer govorilo se o 5000 ljudi, a stiglo je više ljudi.

Grbin za TNT: Prijelomni je trenutak, ego stavljam na stranu, zovem Možemo! i druge opet u koaliciju

PENIĆ: Svakako je uspio, na iznenađenje mnogih. Kad sam radio priču o tome, insajderi su mi govorili da će biti super ako se skupi 5000 ljudi. Čini mi se da ih je bilo više, ne usudim se prognozirati, ali ima jedna računalna ekipa koja se time bavi i rekli su da ih je oko 7000 bilo. Čini mi se da je oporba pokazala da ima snagu okupiti ljude i da je na temi Turudića uspjela dovesti ljude na cestu i po svemu je, po meni, prosvjed uspio.

No, prosvjed je organiziralo 11 stranaka pa i da je došlo 10.000 ljudi, postavlja se pitanje je li to uistinu uspjeh.

BIOČINA: Po meni to je jedna simbolička prekretnica. Osnova dosadašnje političke vladavine Andreja Plenkovića u HDZ-u jest asimetrična demobilizacija, što znači da je bio uspješan demobilizirati biračko tijelo oporbe, a ne mobilizirati svoje tijelo. Turudić je imao taj efekt i sad ga se poistovećuje s Plenkovićem. A njega se poistovjećuje s Rimac, Mamićem… ljudima od kojih se Plenković pokušavao udaljiti unutar HDZ-a. Ovo okupljanje mi pokazuje da efekt mobiliziranja birača opozicije postoji. U konačnici, iz njegovih reakcija na prosvjed vidimo da je promijenio retoriku.

Bio je ostrašćen, prozvao je na neki način da su svi na prosvjedu proruski igrači, aktivisti i radikalna ljevica. Spominjao je i tezu o dvije Hrvatske – radna i uspješna protiv grintave, one koja ne voli svoju zemlju. Time podsjeća na Tomislava Karamarka.

PENIĆ: Vidjeli smo da polako zaokreće udesno kroz uvođenje vojnog roka, opraštanje dugova ratnim zločincima, a i kroz Turudića oko kojeg naglašava da je rehabilitirao Stepinca, izručio Perkovića Njemačkoj… što je desnom biračkom tijelu bitno. Vidjeli smo i po Domovinskom pokretu, koji je podržao Turudića. To je ta politika u koju je potpuno zaokrenuo i poruka “mijenjat ću HDZ” se promijenila u to da je HDZ promijenio njega. Zato gledamo HDZ kakav je bio i prije.

Hoće li uopće od toga profitirati?

Benčić odgovorila Grbinu: Značajan broj birača u takvoj koaliciji ne bi izašao na izbore

BIOČINA: Da li to može, ne znam. Dosad ga nismo vidjeli kako se direktno obraća tom biračkom tijelu. Ako time ulazi u prostor Domovinskog pokreta, smanjuje se koalicijski potencijal. Sad bi se to moglo promijeniti i mislim da je to fundamentalna promjena onoga što je dosad bio. Kako će proći, to je ozbiljan rizik, a i ovisi kako će oporba artikulirati da Plenković nije ono za što se izdavao.

Neodlučnih birača je puno, za njih će biti velika bitka. Oporba mora pronaći način kako ih pridobiti.

PENIĆ: Morali bismo već sutra čuti od njih što sad. Prosvjed je napravljen, poslane su ključne poruke. Moraju reći što nude, što su im politike i zašto im dati glas.

Možda neka velika koalicija jest rješenje?

Plenković o prosvjedu u Zagrebu: To je plod Milanovićevog primitivizma i divljaštva

BIOČINA: Matematički gledano da postoji bonus na zajednički nastup. Okrupnjavanje nagrađuje, to je matematička činjenica. Ideja koju ima Možemo, da će motivirati nove birače ako su sami, nije dokazana. Mislim da je to kao ovaj prosvjed, nisu bili sigurni hoće li uspjeti. Bilo je strahova da će biti fijasko, a tako se razmišlja i o predizbornoj koaliciji. To je krivo razmišljanje i bez toga se ne može osvojiti vlast, potrebno je ući u nekakav rizik.

PENIĆ: Postoji problem među njima samima pa se kod birača pojavljuje sumnja. Možemo očito ne vjeruje SDP-u i njihovim svim zastupnicima koji bi se eventualno birali na izborima.

Jesu li možda najavljeni prosvjedi prosvjetara i liječnika odgodili izbore za jesen?

PENIĆ: Čini mi se da će biti u petom mjesecu, ali mislim da će premijer to odlučiti nakon što se provedu sve potrebne ankete.

