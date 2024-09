Miletić: Nakon rekonstrukcije druge cijevi tunela imat ćemo puno veću sigurnost u prometu

Podijeli :

Istarski župan Boris Miletić javio se uživo u emisiju Novi dan gdje je s Mašenkom Vukadinović razgovarao o otvaranju nove cijevi tunela Učka.

Što znači druga cijev za Istrijane?

Kad će se dovršiti spoj od samog tunela do Matulja, onda će se u potpunosti doživjeti “značaj druge cijevi u smislu protočnosti”: “Nakon rekonstrukcije druge cijevi ćemo imati puno, puno veću sigurnost u prometu. Evakuacija je na dosadašnji način puno teža nego što će to biti sutra”, govori istarski župan Boris Miletić.

Plenković na otvorenju druge cijevi tunela Učka: Velik je ovo dan za Hrvatsku Dovršen tunel Učka

Komentirao je i je li ipsilon preplaćen i treba li razmotriti sniženje cestarine. Ovaj projekt se financira putem koncesija: godišnje prođe preko 16 milijuna putnika po ipsilonu – što je veći promet, to je manja dotacija iz državnog proračun, naveo je istarski župan.

“Držim da je cijena izgradnje objektivna, znamo da je to prošlo sve instance – sve do Europske komisije. Mislim da ako to usporedimo s troškovima autocesta, sigurno ipsilon ne odskače”, ocjenjuje Miletić i otvara sljedeću mogućnost:

“Ako je Pelješki most bez naknade, Krčki most bez naknade, onda politika može razmotriti da ovaj dio prihoda od same tunelarine kompenzira kroz izdatak iz državnog proračuna”, govori Miletić.

