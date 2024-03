Tvrtke demantirale da posluju s Butkovićevim bratom

Podijeli :

Obitelj ministra Olega Butkovića, a pogotovo njegova brata Benjamina predsjednik Republike spomenuo se i danas. I dalje ga, kaže, muče sporni poslovi najmlađeg Butkovića.

“Tvoj brat radi unosan posao kao podizvođač, kao druga ruka jer ne strši toliko, ali zarada je ogromna s onima koji su glavni izvođači i koji trebaju puno malih podizvođača, a sve skupa kontrolira braco krčmar iz Novog Vinodolskog”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Butković iznova opovrgava sve veze između tvrtke njegova brata koja se bavi građevinskim iskopima i transportom tereta i tvrtkama u vlasništvu države. “Nit’ je izvođač, nit’ je podizvođač”, kaže ministar.

“Znači, gdje god se koristi javni ili europski novac toga nema. Iako, po zakonu to vam je moguće, to nije zakonski nemoguće, to može. Ali, toga nema. Ja to ne bi nikada sebi dozvolio i to ne postoji”, dodao je Butković.

Butkovićev brat za N1: Žao mi je što Milanovića štiti imunitet. Inače bih ga tužio

Rezolutan je bio i na daljnja pitanja nije htio odgovarati. “Nema više pitanja za brata! Sve sam vam rekao!”

Na naš upit o predsjednikovim tvrdnjama odgovorio je i toliko spominjani Benjamin Butković. Navodni rast prihoda njegovog poduzeća Projekt Povile, nakon što mu brat postaje ministar, nije komentirao.

“Tvrtka koja je osnovana 2014. godine ne ostvaruje nikakve prihode od državnih tvrtki ili drugih pravnih osoba kojima je osnivač država. Tvrtka ne sudjeluje kao izvođač, niti kao podizvođač niti na bilo koji drugi način u izvedbi radova na projektima ili investicijama financiranim od strane države ili javnim novcem. Žao mi je što se g. Milanović skriva iza imuniteta jer bih vrlo rado zatražio sudsku zadovoljštinu zbog iznesenih kleveta”, odgovorio nam je Benjamin Butković.

Državne tvrtke i one koje bi s njima mogle biti povezane, a koje smo mi kontaktirali niječu bilo kakvu suradnju s tvrtkom Butkovićevog brata.

HAC: Tvrtka za koju pitate nije, niti je bila poslovni partner Hrvatskih autocesta. HŽ: Hrvatske ceste nisu poslovno surađivale, posredno niti neposredno, s tvrtkom Projekt Povile d.o.o. iz Povila, Novi Vinodolski. HŽ Infrastruktura: HŽ Infrastruktura nikada nije poslovala s tvrtkom iz Vašega upita. Bina istra: Obavještavam Vas kako Bina Istra nije poslovno surađivala s tvrtkom Projekt Povile d.o.o. iz Povila, Novi Vinodolski.

Kako god bilo, nastavak je to verbalnog pripetavanja koje je krenulo je kada je Oleg Butković na twiteru objavo fotografije Dodika, Vučića i i Porfirija aludirajući na prijateljstvo Milanović s predsjednikom RS-a. Milanović je odgovorio fotografijom Dodika, Čovića i Plenkovića. Nastavilo se sagom “Halo Bing, kako brat?”, te anketom o helikopteru kojim je Dodik došao u posjet predsjedniku republike u rezidenciju na Hvaru.

Butković odgovorio Milanoviću svojom anketom i helikopterom

Komentirao je Butković i Milanovićevu kandidaturu kada ga je član predsjedništva SDP-a Račan nazvao Walter. “Sad opet imamo dvojac bez kormilara… Imamo Grbina i Milanovića. Ne znamo tko je premijer, tko je predsjednik stranke… Mi još uvijek ne znamo tko je kandidat. On kaže da je Valter s W. Onda dobro, neka je Walter kandidat. Super, ok. To je onda trojac bez kormilara, sad su tri”, rekao je ministar.

Polemiku najjačeg HDZ-ovca u Primorsko-goranskoj županiji i predsjednika Republike prate i oni iz koalicije rijeke pravde. Veteran SDP-a Zlatko Komadina za kojeg se zna da nije u dobrim odnosima s bivšim i potencijalno budućim premijerom ne podržava obračun na osobnoj razini.

“Pa napadi su koliko sam ja vidio bili obostrani. Osobno, ja sam protiv politike ad hominem, tako da ja bi volio da se suzdrže od osobnih razračunavanja. Ja se ne bavim njegovim rođacima”, rekao je Komadina.

Dok se veliki glođu oni treći trljaju ruke. Mostov predsjednik nema razumijevanja ni za jedne ni za druge. “Meni je samo žalosno, ako netko zna neke informacije, da te informacije krije od javnosti četiri godine pa onda za potrebe izbora ih se iznosi”, rekao je Božo Petrov.

Tek smo zakoračili u predizborno vrijeme, a već je jasno da će nadolazeća kampanja biti itekako zanimljiva i da se sredstva neće birati.

