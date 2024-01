U blizini njihovih kuća otvoren Centar za migrante: “Treba tim ljudima omogućiti da se negdje smire”

Tek 20-tak minuta vožnje od Karlovca, u Dugom Dolu, iako još u izgradnji, otvoren je Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite. Još u kolovozu prošle godine stanovnici su se protivili izgradnji. Najveći dio onih koji stižu u potrazi za boljim životom je iz Bliskog istoka ili Sjeverne Afrike.

U tišini, skriven od očiju javnosti i pod policijskim nadzorom, na prostoru bivše vojarne u Dugom Dolu otvoren je Centar za registraciju migranata. Još u kolovozu prošle godine stanovnici su se protivili izgradnji.

“Prošle godine je dosta migranata išlo slobodno tu, a policija nije privela one koji su bili tu, ali u manjem broju. Sad je li to zbog zime ili zbog nekih drugih uvjeta to sad ne znam, ali neugodno je kad ih sretnete u dvorištu, na polju, bilo gdje.”

“Kraj moje kuće prolaze, prošlo ih je već oko 500, 600. Tog je bilo uvijek dok je vijeka i svijeta i tog će biti uvijek.”

“Znate što? Treba tim ljudima omogućiti da se negdje smire. Ima tu mnogo dobrih ljudi, dobre djece. A ima i onih drugih. Treba onemogućiti one koji bi radili neki kriminal ili nešto.”