U Hrvatskoj je posvojeno 131 dijete iz Konga; Ministar najavio: Mijenjamo zakon

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić ustvrdio je da brojke iz 2022. demantiraju da je u Hrvatskoj nemoguće posvojiti dijete, a ministarstvo će ipak pokrenuti izmjene zakona kad je riječ o međudržavnom posvojenju.

Ministar Piletić komentirao je usvojenja djece u Kongu. Piletic kaže da jos ima nekolicina parova koji žele usvojti djecu iz Konga. Stupili su u kontakt s njima. Najavio je zakonske izmjene.

“U suradnji s ostalim resorima detektirali smo da postoji još osam parova koji su ishodili sudske odluke o posvojenju djece iz DR Konga, ali nisu još otišli. Njih su kontaktirali predstavnici Centra za socijalnu skrb koji su ih upoznali sa svim poznatim informacijama o sumnjama zbog koje je pritvoreno osam hrvatskih državljana”, napomenuo je.

Ministar Piletić je odgovorio da slučaj iz Zambije nije rezultat pogreške hrvatskih institucija jer svi koji žele zasnovati posvojenje iz drugih zemalja imaju na raspolaganju svu moguću pravnu pomoć Centar za socijalnu skrb.

“Svatko tko želi posvojiti iz drugih zemlja treba izraziti tu nakanu u prijavnom obrascu prilikom upisa registar potencijalnih posvojitelja, nakon čega se dobivaju informacije po procedurama Haške konvencije”, kazao je Piletić.

Podsjetio je da je Hrvatska potpisnica Haške konvencije koja omogućuje transparentno posvojenje i najbolju zaštitu djeteta. Rekao je kako domaći sustav posvojenja ima rezultate i da teze da je u Hrvtaskoj nemoguće posvojiti ili da je taj postupak jako težak demantiraju brojke.

“Prošlu smo godinu završili s povećanjem zasnovanih posvojenja od 25 posto u odnosu na rekordnu 2021. Teze da je u Hrvatskoj nemoguće posvojiti dijete ili da taj postupak jako dugo traje demantiraju brojke”, rekao je Piletić na konferenciji za novinare dan uoči sudskog ročišta u Zambiji.

Priznao je da imaju nejasnu pravnu situaciju oko međunarodnog posvojenja te da će na preporuku Vrhovnog suda resorno ministrastvo krenuti u promjenu zakona. Također rekao je da još nekoliko parova koji su ishodili dokumente za posvojenje djece iz Konga te da su te ljude kontaktirali djelatnici Centra za socijalni rad kako bi im rekli sve potencijalne informacije oko eventualnih problema pri posvajanju.

“Određeni parovi koji su bili u preocesu posvajanja djece iz Konga javili su se svom nadležnom centru za socijalnu skrb i uvidom u evidenciju izdanih putnih isprava Hrvatskih građana iz DRK”, objasnio je ministar kako su pronašli druge posvojitelje.

Pojasnio je kako će se mijenjati Zakon o međudržavnom posvojenju.

“Morat će biti dodatno provjereni, utvrđena njihova legalnost. Tražiti dokaz da su posvojitelji upisani u hrvatski registar posvojitelja i ako bude priznat zahtjev onda ćemo očekivati od sudova da dostave te odluke kako bi smo vršili 6-mjesečni monitoring u tim obiteljima.

“Po podacima koje imamo iz Ministarstva unutarnjih poslova od 2012. vjerujemo da je u Hrvatskoj posvojeno 131 dijete iz Demokratske republike Kongo”, rekao je ministar.

Rekao je da obitelji u koje su došla ta djeca nisu bila ni pod kakvim nadzorom centara za socijalnu skrb “jer to nije bilo predviđeno”. No napomenuo je kako će se izmjenama zakona to promijeniti.

Dodao je da postoji još osam parova iz Hrvatske koji su u postupku posvojenja djece iz Konga i koji još nisu otišli u Kongo po djecu.

