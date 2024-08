U jednoj noći policija zaustavila čak 90 pijanih vozača u Splitu

Podijeli :

Marijan Susenj/PIXSELL/Ilustracija

Čak 90 alkoholiziranih vozača zaustavila je tijekom nadzora i kontrole prometa splitska policija u noći, s petka na subotu, u Dugopolju, Dicmu i Splitu, doznaje se u policiji.

​U policiji su rekli da su sankcionira​li 90 alkoholiziranih vozača koji su isključeni iz prometa​, te su im izdane mjere upozorenja zabrane daljnjeg upravljanja vozilom. ​Uz to su utvrdili i sankcionira​li prekršaj​e vožnje unatoč izrečenim zabranama, odbijanja testa na droge, ​kao i vožnj​e prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Na području Dugopolja i Dicma sankcionirao ​je ukupno 49 alkoholiziranih vozača, ​dok je na području Splita ​bilo 20 alkoholiziranih vozača.

Bez vozačke i pod utjecajem alkohola bježao policiji. U vozilu bila i njegova obitelj

Iako je 53-godišnjem muškarcu već prethodno ukinuta vozačka dozvola on je u prvim satima subote zaustavljen u mjestu Dicmo-Prisoje nedaleko Sinja gdje mu je izmjereno 2,85 promila​ zbog čega je uhićen i doveden u službene prostorije, smješten do prestanka djelovanja opojnog sredstva​, a nakon toga će biti priveden na sud.​ U službene policijske prostorije za zadržavanje završio je i drugi muškarac kojemu je izmjereno 2,11 koncentracije alkohola. I on će, nakon što se otrijezni, subotu provesti na sudu.

U Solinu je zaustavljen 31-godišnjak usprkos tome što mu je zbog prikupljenih negativnih bodova vozačka dozvola poništen, a uz to je bio i pod utjecajem alkohola. U Splitu je pak pijani vozač narušavao javni red ​i mir, te prijetio policajcu​. Riječ je o 62-godišnjaku koji je vozio motocikl pod utjecajem alkohola, a s obzirom da mu se nije svidjelo što ga je policija zaustavila vikao je i galamio na njih, te jednom policajcu i zaprijetio. Zbog toga je zadržan u postaji nakon čega će se nad njim provesti kriminalistička obrada.

​U prvim satima subote je policija u Splitu zaustavila i 22-godišnjaka koji je vozio za vrijeme dok mu je na snazi ​bila mjera opreza zabrane upravljanja mot​ornim vozilom B kategorije​, a nešto kasnije je ponovno zaustavljen kada je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola.

P​olicija poručuje kako će i dalje nadzirati promet da bi se zbog neodgovornih vozača izbjegle moguće posljedice na cestama Splitsko-dalmatinske županije.

