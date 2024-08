U protekla dva tjedna 1.700 slučajeva covida. Liječnik umiruje: “Sve je to sporadično”

Podijeli :

Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Koncem lipnja, usporedo sa zahuktavanjem turističke sezone i dolaskom većeg broja gostiju u Hrvatsku, broj zaraženih koronavirusom postao je troznamenkast, ali na tjednoj bazi.

U svibnju 2023. godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da covid-19 više nije međunarodna zdravstvena prijetnja, a 11. svibnja prošle godine Vlada je proglasila kraj epidemije covida u Hrvatskoj.

WHO: Do 2025. ćemo sklopiti globalni sporazum o pandemiji

No bolest je i dalje ovdje, iako je javnost više ne prati ni približno onako fokusirano kao 2020. i 2021. godine, a mediji gotovo da i ne objavljuju podatke o zaraženima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pak, svakoga utorka i dalje objavljuje izvješća, ali samo na tjednoj bazi.

U danas objavljenom izvješću HZJZ-a stoji da je “u 32. kalendarskom tjednu (od 5. do 11. kolovoza) u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno 865 prijava COVID-19 (…) te zabilježena prijava jednog smrtnog ishoda od COVID-19 koji je nastupio u tjednu ranije.”

Od početka lipnja naovamo 4.018 slučajeva

Tjedan dana ranije, od 29. srpnja do 4. kolovoza, zabilježemo je 896 prijava covida-19 bez smrtnih ishoda. Još tjedan ranije 752 prijave, pa prije toga 563, 374, 265… Ukupno je od početka lipnja naovamo zabilježeno 4.018 slučajeva zaraze te jedan (prošlotjedni) smrtni slučaj. Iz priopćenja HZJZ-a vidi se kako je koncem lipnja broj zaraženih postao troznamenkast i rastao iz tjedna u tjedan.

Raste broj zaraženih koronavirusom, posjeti oboljelima zabranjeni

“U Hrvatskoj i brojnim drugim zemljama EU-a, unazad nekoliko tjedana zamjećuje se postupan porast broja oboljelih od COVID-19. S obzirom na to da je od ožujka 2024. godine cirkulacija virusa SARS-CoV-2 bila niskog intenziteta, a imunitet stečen ranijim cijepljenjem i/ili preboljenjem je relativno kratkog vijeka, zadnjih je mjeseci porastao broj osjetljivih osoba i posljedično dolazi do porasta broja novooboljelih”, stoji u priopćenju HZJZ-a od prije šest dana s preporukom za cijepljenje starijim osobama te onima iz rizičnih zdravstvenih skupina.

“Javljaju se samo pacijenti s ozbiljnijim tegobama”

Trenutno kruži soj koronavirusa KP.3 koji je podvarijanta Omikrona. Soj je vrlo zarazan, ali bez testiranja simptome bolesti teško je razlikovati od prehlade ili gripe.

Dr. Leonardo Bressan, liječnik opće medicine iz Rijeke, kaže nam da povećan broj slučajeva covida-19 proteklih tjedana valja povezati s intenzivnom ljetnom sezonom i dolaskom turista u Hrvatsku te dodaje da je to bilo i očekivano.

“U ordinaciji imamo sporadične sluičajeve. Javljaju nam se samo pacijenti s ozbljnijim tegobama, a njih nema u velikom broju”, kaže.

Sličnost s infekcijama gornjih dišnih puteva

Bressan pretpostavlja da se oni zaraženi, koji imaju blaže simptome, ne javljaju liječniku.

Pojavila se nova varijanta covida. Što treba znati o KP.3

“Mi vidimo one koji su testiranjima dokazano zaraženi. Ponavljam, sve je to sporadično i ne vidim da se sprema nova epidemija. Uostalom, kad pogledate i brojke HZJZ-a, one su na tjednoj bazi, što znači da je u prosjeku stotinjak oboljelih dnevno na dvije tisuće ordinacija u Hrvatskoj. Pa računajte koliko je to”, napominje.

Što se tiče trenutno prevladavajućih simptoma covida, dr. Bressan kaže da su to najčešće povišena temperatura, začepljen nos, kašalj i glavobolja.

“Puno je sličnosti s infekcijama gornjih dišnih puteva, ali ništa više od toga”, kaže.

Pet, šest dana kućne izolacije nije zgorega

Ipak, preporučuje oprez i testiranje u slučaju pojave spomenutih simptoma.

Koji su simptomi nove FLiRT varijante covida?

“U ljekarnama se sada mogu nabaviti vrlo jeftini, a pouzdani brzi testovi pa ako je osoba boravila u društvu nekoga tko je “pokupio” covid ili ima nekih tegoba, preporučljivo je testiranje. A u slučaju jačih tegoba svakako bi trebalo javiti se liječniku. Naravno, preporučljivo je izbjegavati kontakte s ljudima pet-šest dana. Toliko kućne izolacije trebalo bi biti dovoljno”, rekao nam je dr. Bressan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.