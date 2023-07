Podijeli :

Medijski konzultant Boris Trupčević bio je gost Pressinga.

“S jedne mi strane nedostaje rad u medijima, redakcijski život je nešto jako zanimljivo, a urednički posao mi je bio naljepši posao na svijetu. No, s druge strane čovjek se zasiti nakon 25 godina karijere u industriji koja prolazi kroz prilično teške izazove”, rekao je medijski konzultant Boris Trupčević.

Navodi da ne postoji jedna prijelomna točka njegovog odlaska iz medija, ali, kako kaže, dugo je trajala faza kad su mediji prolazili kroz prestrukturiranja i pretumbacije.

“Profesija propada, mnogi moji kolege su napuštali novinarstvo. I u nekom trenutku čovjeku na menadžerskoj poziciji dojadi stalno tražiti izlaz i rješenja. Zamor se dogodio postupno, a onda se pojavila nova prilika. Trenutno sam konzultant i radim na nekim projektima, ulažem i savjetujem start up tvrtke i uzeo sam si mirniju godinu u kojoj se mogu posvetiti sebi”, kazao je.

Komentirao je i budućnost medija u Hrvatskoj.

“Pojava digitalnih tehnologija je unaprijedila novinarstvo. Unaprijedila ga je mogućnostima. Novinarstvo je ostalo isto, samo su mogućnosti distribucije postale bogatije. Internet može doći do bilo kojeg čovjeka na svijetu. Problem je ekonomski model. Mediji nisu pronašli rješenje kako zarađivati na internetu i za to rješenja nema na vidiku. Ekonomski model koji su tradicionalni mediji imali je nepovratno potrgan. Prihodi od oglašavanja u novinama su praktički iščezli, a mali oglasi su se preselili na internet. Nestali su i prihodi od čitatelja. Čitatelji su kupnjom novina financirali novinarstvo. U startu se znalo da će to biti teška i dugotrajna transformacija. Problem je kad netko nešto želi naplatiti, a netko drugi na tržištu to daje besplatno. U sljedećem desetljeću će barem pola medijske industrije biti izbrisano. Televizija je sljedeća na redu transformacije”, rekao je Trupčević.

“Pitanje je što je budućnost novinarstva”

Osvrnuo se i na sve veći uspon digitalnih platforma i društvenih mreža.

“Pitanje je što je budućnost novinarstva. Ono će i dalje imati ozbiljan problem s financiranjem. Nisu ljudi kupovali novine samo zbog novinarstva, jesu, ali i zbog čitavog niza razloga. Taj skup razloga je internet raspakirao i izmaknuo tepih novinama. Digitalne platforme korak po korak oduzimaju televizijske gledatelje. Mladi u cijelom svijetu uopće ne gledaju televiziju”, rekao je pa dodao: “Problem se zasad čini neriješiv. Društva će itekako osjetiti nedostatak profesionalnog novinarstva. Sad smo u situaciji da smo izloženi hrpetini neprovjerenih informacija i političkih utjecaja. Društvene mreže su u neku ruku postale i informacijsko oružje”.

Trupčević kaže kako do 80 posto sadržaja u medijima zapravo završi putem PR-a.

“Onda više nemamo kud krenuti da dobijemo suvislu informaciju. Mislim da klik uopće nije bitan, jeidno što je bitno je vrijeme. Vrijeme koliko ljudi poklone čitajuči tekstove ili gledajući program – toliko mediji vrijede. Mislim da je industrija jako pogriješila s clickbaitovima. Publika to prepoznaje, ne voli to. Ljudi ih mrze i preziru jer smatraju da ih se vrijeđa s takvim naslovima. Clickbaitovi neće donijeti više novca od oglasa. Klikovi neće donijeti novac”, kazao je.

Za kraj se osvrnuo i na sve veći utjecaj umjetne inteligencije na poslove koje je dosad obavljao čovjek.

“Svaki strah od inovacije i novih tehnologija je iracionalan. Svijet ide naprijed. Da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude na jako puno poslova, pa i u novinarstvu, hoće. Ali mislim da je umjetna inteligencija još jako daleko od toga da zamijeni čovjeka u svim njegovim sposobnostima. Mislim da je umjetna inteligencija manja prijetnja medijima od toga da ne postoji održivi ekonomski model za medije koji može financirati profesionalno novinarstvo. Da mi dijete kaže da bi studiralo novinarstvo, uputio bih na neko drugo zanimanje”, zaključio je.

