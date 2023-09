Ubio prijatelja i zapalio nekoliko autombila, osuđen na 10 godina zatvora

Podijeli :

Na 10 godina zatvora danas je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen 50-godišnji Vedran T. nakon što je priznao da je 2. studenog prošle godine ubio svog prijatelja, te zapalio zatim nekoliko automobila. Ubojstvo se dogodilo u stanu u Švarcovoj ulici na zagrebačkom Maksimiru. Slučaj se počeo rasplitati kada je tamo pronađeno beživotno tijelo 60-godišnjeg Marinka K. koji je tamo obavljao građevinske radove.

Kasnije se ispostavilo da je Vedran T. ispalio je u njega dva hica iz pištolja. Istog dana, u večernjim satima, zapalio je jedan automobil u Ulici Božidara Magovca. Utvrđeno je još da je i par dana ranije zapalio dva vozila u istoj ulici.

Budući da je priznao krivnju proces je trajao relativno kratko. “Priznajem sve što mi se stavlja na teret. Kriv sam i kajem se”, izjavio je na sudu. Budući da je odgovarao samo na pitanja svog odvjetnika Nevena Antića motivi paleži i ubojstva nisu do kraja rasvijetljeni.

“Vlasnika tih automobila poznajem cijeli život jer smo zajedno odrasli. Prijatelji smo i samo čekam trenutak kada ću mu se moći uživo ispričati. I Marinka sam smatrao prijateljem. Nikad si nismo rekli niti jednu ružnu riječ. Svemu tome kriv je košmar u mojoj glavi”, izjavio je optuženi dodajući kako je njegova obitelj spremna prodati dio nekretnina kako bi namirila štetu koju je on prouzročio.

Inače, riječ je o čovjeku koji je do lani uspješno vodio knjigovodstveni servis, ali je firma sada propala jer je on u istražnom zatvoru. Kao maloljetnik je bio sudionik Domovinskog rata i to najprije u specijalnoj jedinici u Sisku, a zatim je prešao u HV. Sve što je u ratu proživio, ostavilo je, uvjeren je, traga na njegovoj psihi.

“S pandemijom covida počinje taj košmar u mojoj glavi. Sve se ugasilo, prihodi su stali. Dogovorio sam s kolegicama da će one raditi od kuće, a ja ću biti u uredu, javljati se na telefone i odgovarati na mailove. Boravio sam u uredu od jutra do mraka kako bih spasio firmu. Ubrzo sam vrijeme počeo kratiti pićem. Prvo je to bilo pivo, a kasnije i žestoka pića. Počeo sam ostajati i noću u uredu jer nisam želio da me supruga i već veliki sinovi gledaju takvog. Tada sam počeo konzumirati i kokain. Sad znam da mi je to bila najveća greška”, priznao je dodajući kako u to vrijeme nije mogao podnijeti biti zatvoren i najbolje se osjećao opijen do besvijesti.

“Da ikako mogu vratiti vrijeme, ja bih to odmah učinio. Ne postoje riječi kojima se mogu ispričati žrtvama i njihovim obiteljima, pa i svojoj obitelji, ženi i djeci za to što sam učinio. U jednom trenutku izgubio sam sve, posao, prijatelje i to me dovelo da počinim ova kaznena djela. Imam samo jednu želju, imam još toliko znanja, vještina i želje i znam da još mogu biti koristan društvu. Svjestan sam da je preda mnom višegodišnja zatvorska kazna, ali spreman sam izliječiti se u zatvoru i znam da imam još mnogo za dati društvu”, rekao je na kraju svoje obrane.

Optuženi je dobio i mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Mora platiti i preko sto tisuća eura odštete vlasnicima uništenih vozila.

Među dokazima ključne su bile snimke video nadzora. Na njima je bilo vidljivo da je Vedran T. zapalio automobile, a kroz njih je praćeno u njegovo kretanje nakon ubojstva.

Olakotne okolnosti bile su okrivljenikovo priznanje, kao i smanjena ubrojivost. Kao maloljetnik se priključio Domovinskom ratu zbog čega je kasnije počeo konzumirati alkohol i drogu, a u pandemiji je doživio i poslovni krah.

“Odbijao je liječenje od alkoholizma iako je upućivan na liječenje”, navela je sutkinja Željka Skomeršić. Sve je to dovelo do počinjenja kaznenih djela.

Vještak je potvrdio da je razvio alkoholnu bolest što mu je trajno promijenilo ličnost.

“Sada ipak želi nastaviti normalan život, te se javno ispričao svim oštećenima. Već je dogovorio i prodaju imovine kako bi ih isplatio”, nastavila je.

Otegotna okolnost kod odmjeravaja kazne bila je činjenica da je ubojstvo počinio bez ikakvog motiva, upao je u stan i ustrijelio znanca. Sudske troškove ne mora platiti jer ima dva sina koji se još školuju.

Na ovu presudu i okrivljeni i tužiteljstvo imaju pravo žalbe.

