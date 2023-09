VIDEO Apple danas predstavlja novi iPhone 15

Podijeli :

Rujan obično znači i da je Apple domaćin svog godišnjeg iPhone događaja. Stoga se očekuje se da i ove godine tehnološki div predstavi svoju najnoviju liniju iPhonea 15, kao i nove verzije svog pametnog sata Apple Watcha.

Događaj je zakazan s početkom u 19 sati (po hrvatskom vremenu) u Appleovom sjedištu u Cupertinu, u Kaliforniji.

Očekuje se da će Appleova sljedeća generacija iPhonea sadržavati brojna ažuriranja, ali najuočljivije će biti prebacivanje na USB-C priključke za punjenje na standardnim i Pro modelima, piše Yahoo Finance.

Razlog toga je usklađivanje s propisima Europske unije koji pozivaju tehnološke tvrtke da koriste USB-C punjače kao sredstvo za standardizaciju kabela za punjenje i smanjenje elektroničkog otpada. USB-C je standard u većini tehnoloških industrija. Apple ga koristi u svojim iPad Pro i Mac linijama proizvoda. Veza omogućuje sve, od brzog punjenja i brzog prijenosa podataka do video izlaza.

iPhone 15

Srećom, to nije sve što je Apple planirao za svoje najnovije i najbolje pametne telefone jer iPhone 15 i iPhone 15 Plus dolazit će s tzv. Dynamic Islandom koji se nalazi na vrhu iPhonea 14 Pro i Pro Maxa. iPhone 15 i iPhone 15 Plus također će dobiti A15 procesor i kameru od 48 megapiksela koji se nalaze u prošlogodišnjem iPhoneu 14 Pro.

Očekuje se da će iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max dobiti novu tehnologiju zaslona koja smanjuje okvire na samim telefonima, povećavajući prostor na zaslonu. Modeli 15 Pro također će dolaziti u novim kućištima od titana koja će smanjiti njihovu težinu. Također očekuje se da telefoni dođu s Appleovim najnovijim A17 čipom.

Tu su i kamere iPhonea 15 Pro i Pro Maxa. Iako se mogu očekivati uobičajeni niz poboljšanja kamera, slavni Appleov analitičar Ming-Chi Kuo iz TF International Securities kaže da će iPhone 15 Pro Max uključivati potpuno novu kameru s periskopskim zumom. To bi Pro Maxu dalo 5x do 6x optički zoom. To će biti veliki korak u odnosu na 3x zum koji postoji na iPhoneu 14 Pro.

Optički zum bolji je od digitalnog jer optički zum fokusira subjekt preko stvarnih leća fotoaparata. Digitalno zumiranje koristi softver za manipuliranje slikom kako bi izgledala kao da ste zumirani. To, međutim, može iskriviti vašu snimku.

Apple Watch i AirPods

Osim najnovijih iPhonea, Apple bi trebao lansirati i svoje najnovije Apple satove. To uključuje Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2. Očekuje se da će glavni Apple Watch Series 9 i Ultra dobiti brži S9 procesor, dok će Ultra 2 dobiti novu opciju boja.

Iako se hardver Apple Watcha ne mijenja puno, možete očekivati da će watchOS 10, softver koji pokreće uređaj, dobiti neka velika ažuriranja. To uključuje novu značajku sučelja pod nazivom Smart Stack, koja prikazuje važan sadržaj na temelju doba dana u obliku widgeta. Ako, na primjer, idete u zračnu luku, Smart Stack će pokazati vašu ukrcajnu kartu. Ili će vam ujutro pokazati widget za vremensku prognozu kako bi vam pomogao u planiranju dana. Također će vas obavijestiti kada imate nadolazeći sastanak.

Apple također dodaje nove brojčanike sata, kao i poboljšano praćenje vježbanja za aktivnosti, uključujući biciklizam i planinarenje.

Tvrtka također predstavlja novu aplikaciju Mindfulness koja vam omogućuje da zabilježite svoje emocije i raspoloženja kako biste bolje razumjeli svoje cjelokupno stanje uma. Također može pomoći u određivanju jeste li u opasnosti od anksioznosti ili depresije na temelju vaših inputa i pružiti resurse za najbolje načine da krenete naprijed.

Što se tiče AirPoda, Kuo kaže da bi Apple trebao izbaciti ažuriranu verziju svojih hiperpopularnih bežičnih slušalica na sajmu zajedno s USB-C priključkom za punjenje.

