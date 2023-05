Podijeli :

Posjedovanje automobila košta sve više, a da biste ga sigurno vozili potrebno je imati osiguranje, koje je također poskupjelo.

“Sva su osiguranja u vrlo malome, oko 100 kn se razlika kreće”, rekao je vlasnik jednog automobila za Dnevnik.hr.

Poskupjela su i osnovna i dodatna osiguranja. Koliko? Ovisi od osiguravatelja do osiguravatelja. Posrednik za kredite i osiguranja Vjeko Peretić kazao je da cijene auto osiguranja rastu konstantno zadnjih godina.

“Nešto više čak od 15 posto do 30 posto zbog povećane inflacije unutar zadnjih godinu dana. Dakle, to ćete osjetiti ove godine odmah na polici ili autoobveznog ili kasko osiguranja. To sve se događa zato što, kada se dogodi šteta, onda popravak, cijena rada, nabava dijelova i servisi koštaju drastično više nego što se sad povećala vaša cijena auto osiguranja”, rekao je.

U praksi to znači ako ste za osnovno osiguranje prošle godine platili 200 eura, ove godine vjerojatno ćete platiti oko 250 eura.

Kristijan Tićak iz AMS-a kazao je da bi trebali znati barem razlog poskupljenja. “Nisam primijetio da imamo veći broj prometnih nezgoda, da postoji veći rizik za osiguranje, pa samim time ne bi ni cijena police obaveznog osiguranja trebala biti skuplja nego što smo je prije plaćali”, rekao je.

Dodao je i da auti te dijelovi za auto jesu skuplji. “No treba imati u vidu i to da od milijun i pol vozila koje hrvatski park broji, ona su u prosjeku stara od 14 do 18 godina”, napominje.

Luka Dorić iz Centra za vozila Hrvatske (CVH) vjeruje da će se taj trend i nastaviti. “S obzirom da smo u zadnjih par godina imali poremećaja na tržištu oko nabave novih vozila pa su se ljudi odlučili za svoja starija vozila, produžiti im životni vijek u Hrvatskoj”, zaključio je.

