Povjesničar Hrvoje Klasić bio je gost u Novom danu u kojem je govorio o obilježavanju Dana državnosti na datum 30. svibnja.

Klasić objašnjava da je 30. svibnja jedan od najvažnijih dana u suvremenoj hrvatskoj povijesti.

“Tog dana su u klupe Sabora sjeli zastupnici koji su izabrani na prvim demokratskim, višestranačkim izborima. I taj Sabor će donijeti nekoliko odluka važnih za Hrvatsku budućnost”, rekao je Klasić i podsjetio je i na donošenje prvog Ustava te odluku o prekidu odnosa s Jugoslavijom 25. lipnja koja će stupiti na snagu 8.10.

“Taj datum je bitan, ali on nema nikakve veze s državnošću. Dakle niti je 30.5. 1990. Hrvatska postala država, niti je dobila državnost niti je postala neovisna država”, kaže Klasić i podsjeća da Hrvati svoju državnost na razne načine brane i njeguju brane stoljećima prije tog datuma.

“To je trenutak od kojeg HDZ-ovci počinju sebe indentificirati s državom”

Podsjetio je i na to da je u Ustavu Jugoslavije pisalo da je Hrvatska država. “Netko će reći da nije bila neovisna, ali od 1990. do jeseni 1991. godine Hrvatska je u sastavu Jugoslavije. Čak u Ustavu kojeg je donio taj višestranačkom Saboru piše da je Hrvatska u sastavu SFRJ. Od ljeta 1990. godine do jeseni 1991. godine, prvo u Predsjedništvu, a poslije i kao predsjednik Jugoslavije, sjedi jedan od najviše pozicioniranih HDZ-ovaca tada Stjepan Mesić. Dakle Stjepan Mesić je godinu dana od Dana državnosti predsjednik Jugoslavije”, podsjeća Klasić.

Rekao je da 30. svibnja dan kad je HDZ osvojio vlast. “To je trenutak od kojeg HDZ-ovci počinju sebe indentificirati s državom. Oni su država, nemam problema da se oni indetificiraju s državom, ali svi ostali nisu država i svi ostali su protiv države. Na bilo koji način. I to je problem”, rekao je Klasić.

Napominje da datum ne mora svaki put odgovorati samom događaju. “Stvar je konsenzusa oko toga se dogovara”, rekao je Klasić i dodao da oko ovog datuma ipak nije bilo dogovora. “On je nametnut. Kao što je mnogo toga nemetnuto ’90.-ih godina, od grba, zastave”, rekao je Klasić i dodao da nije bilo dijaloga, volje i želje da HDZ s ikim dijeli činjenicu da smo dobili državu.

“Ovo je praznik kojeg slave HDZ-ovci i oni koji odu na more”, kaže Klasić.

“Građani se ne poistovjećuju s ovim datumom. Prije svega političari se ne poistovjećuju jer znaju da je nametnut. I iz te činjenice vi ne možete dobiti jednu masovnost kao što je to bilo u nekim vremenima i ljudi ni ne znaju što se točno dogodilo”, rekao je Klasić.

