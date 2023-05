Ušteda ili ne? Ova vrsta automobila je u Hrvatskoj rezervirana samo za bogate

Podijeli :

Kada je u pitanju kupovina novih automobila, u Hrvatskoj su najpopularniji benzinci, a nakon njih slijede - hibridi, pokazuju to podaci Promocije plus.

Iako bi mnogi rekli da su dizelaši i dalje prvi izbor građana prilikom kupovine novog automobila, vremena se mijenjaju. Tako je dizel kao gorivo tek na trećem mjestu. Za to postoji više razloga, a glavni je taj da sve manje proizvođača nudi dizelski motor u svojoj floti. Primjerice, japanski proizvođači su ih, izuzev Mazde, gotovo u potpunosti izbacili.

Tako je prvi izbor pada na benzin, dok je drugi hibrid. Postoji i razlog zašto su hibridni automobili na visokom drugom mjestu. Naime, danas puno modernih benzinskih motora dolazi s nekom vrstom električne pomoći. Najčešće je to maleni alternator snage 48V koji pomaže benzinskom motoru prilikom ubrzanja. Drugim riječima, takvi automobili ne mogu voziti na električnu energiju nego mu ona daje dodatnu snagu pri naglom ubrzanju ili prilikom održavanja brzine. Ti automobili se zovu blagi hibridi (eng. mild hybrid).

Ako ste misli da je tu priča s hibridima gotova, prevarili ste se. Postoje još dvije vrste hibrida koji kombiniraju benzinski i strujni pogon. Druga vrsta su tzv. samopunjivi hibridi. To su automobili koji imaju nešto veću bateriju i mogu krenuti, ali i voziti kratke relacije na struju. Oni se ne pune putem kablova nego ih puni sam benzinski motor poput generatora. Rezultat je manja potrošnja goriva, pogotovo ako se često vozite kroz gradsku gužvu jer onda preko 50 posto vožnje odrađujete na struju i ne trošite benzin.

Japanski proizvođači, Toyota i Honda, su među prvima počeli primjenjivati ovu tehnologiju i danas se mogu pohvaliti već četvrtom generacijom ovog pogona. Jedan od prvih takvih automobila na našim cestama bila je upravo Toyota Prius koja je prije više od 15 godina plijenila pažnju svojim neobičnim izgledom.

Postoji i treća kategorija hibridnih vozila koja se nude na našem tržištu, a to su plug-in hibridi, odnosno prevedeno na hrvatski – hibridi s vanjskim punjenjem. Kao što sam naziv kaže, za njih su potrebni kablovi i potrebno ih je puniti električnom energijom. Oni isto kombiniraju benzinski motor i elektro motor, ali vozač može birati želi li voziti na jedan ili drugi pogon.

Što voze Hrvati? Ovo su najčešći auti na našim cestama, a jedan model dominira

Uglavnom sve tri vrste hibrida koriste sličnu tehnologiju, no najveća razlika je u veličini same baterije. Tako plug-in hibridi imaju velike baterije kojima automobil može preći od 30 do 100 kilometara (ovisno o modelu) isključivo na struju. Reklamiraju se kao najbolje rješenje iz oba svijeta jer vozite na struju, ali niste ograničeni dosegom jer je tu i benzinski motor.

Također, u brošurama navode potrošnju od 1-2 l/100 km. No u praksi su stvari malo drugačije. Tu “obećanu” potrošnju ćete postići jedino ako ga redovito budete punili, a to znači svaki dan/noć. Za razliku od električnih automobila, baterije se kod plug-in hibrida pune jako sporo pa će im najčešće na kućnom punjaču trebati 10-ak sati, a na brzim javnim punionicama 2-3 sata.

U suprotnom, ako ih ne punite strujom, osuđeni ste na benzinski motor, a morate imati na umu da sa sobom cijeli vrijeme vučete tešku bateriju što povećava potrošnju. Tako se obećanih 1-2 l/100 km lako penje na preko 10 litara. Drugim riječima, oni su namijenjeni samo onima koji ih imaju mogućnosti puniti na kućnim punjačima i dnevno ne prelaze preko 100 kilometara. U tom slučaju će vaš Porsche trošiti ispod 2 litre benzina, ali to je jako mala skupina ljudi.

Koje hibride voze Hrvati?

Iako su hibridi drugi najprodavaniji, u ukupnom broju svih osobnih automobila u Hrvatskoj čine tek neznatan dio. Krajem 2022. u našoj je zemlji bilo registrirano 1.836.016 osobnih automobila, od čega je njih 1.027.379, ili 55,96 posto, pokretano dizelom, na benzin njih 716.031 (39 posto), na benzin i plin njih 60.349 (3,29 posto), na hibridni pogon (blagi i samopunjivi hibridi) njih 27.057 (1,33 posto), a na električni pogon njih 4.929 (0,27 posto), otkrivaju nam podaci Centra za vozila Hrvatske (CVH).

Koliko je električnih automobila u Hrvatskoj? Donosimo i 20 najčešćih modela

Gdje su tu plug-in hibridni automobili? Pa pri samom dnu s 2.638 registriranih vozila te tako čine tek 0.14 posto svih automobila. Plug-in hibrida u Hrvatskoj ima manje nego električnih automobila. No nas ni to nije spriječilo da istražimo kakve to plug-in hibride kupuju Hrvati.

Kako smo ranije pisali, najčešći izbor Hrvata kada su auti u pitanju jest Volkswagen Golf, i to dizel jer čak 88 posto njihovih vlasnika izabralo je ovu vrstu goriva. Ako je “narodni auto” prvi izbor svih Hrvata, kod onih koji biraju plug-in hibride to apsolutno ne-narodi auto.

Riječ je o Porscheu Cayenne koji na našim cestama broji 167 plug-in hibridnih modela. Zašto kažemo da je ne-narodni? Pa recimo samo da cijena jednog takvog Cayennea kreće od 115.000, bez dodatnih opcija koje sigurno nisu jeftine.

Da Porsche nije izuzetak i da vlasnici ovakvih automobila ne biraju bilo što dokaz je i Mercedes GLE hybrid koji se naša na drugom mjestu sa 165 komada. Mercedes je za nešto skromnije vozače jer njegova cijena kreće od “tek” 95.700 eura.

Da ovo stvarno nije ljestvica skromnih dokaz je i treće mjesto koje drži – BMW. Hibridni BMW X5 broji 106 primjeraka. Cijena? Od 90.000 eura pa naviše.

Tek na četverom mjestu našla se marka koja ne spada pod njemačke premium brendove. Mitsubishi Outlander PHEV ima 99 komada u Hrvatskoj, a iako se više ne nudi na našem tržištu, cijena mu je ranije iznosila ispod 50.000 eura.

Top pet zaokružuje još jedan BMW – serija 5, koja u plug-in hibridnoj verziji ima 95 registriranih komada. Njegova cijena je nešto povoljnija od prvog trojica i starta od 65.000 eura.

Rang Marka Model Broj vozila u 2022. 1 PORSCHE CAYENNE 167 2 MERCEDES-BENZ KLASA GLE 165 3 BMW X5 106 4 MITSUBISHI OUTLANDER 99 5 BMW SERIJA 5 95 6 BMW I3 85 7 PORSCHE PANAMERA 84 8 BMW SERIJA 3 83 9 AUDI A6 79 10 VOLVO XC40 72 11 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 60 12 ŠKODA OCTAVIA 59 13 TOYOTA RAV 4 55 14 MERCEDES-BENZ KLASA E 49 15 MERCEDES-BENZ KLASA GLC 48 16 TOYOTA YARIS 46 17 AUDI Q8 43 18 VOLVO XC60 42 19 BMW SERIJA 2 41 20 AUDI Q7 40

Kao što vidimo, u top 20 najčešćih plug-in hibrida u Hrvatskoj smjestili su se uglavnom skupi automobili. Zanimljivo je da, iako je Volkswagen marka s najviše registriranih automobila u Hrvatskoj, na ovoj ih ljestvici uopće nema.

Od nešto “povoljnijih” automobila, a pritom mislimo na one ispod 50.000 eura, tu su tek Škoda Octavia, Toyota Yaris koja zapravo i nije plug-in hibrid i spomenuti Mitsubishi Outlander koji se više ne nudi kod nas.

Zaključno, ako želite kupiti plug-in hibrid potrebna vam je vlastita utičnica na kojoj ćete ga puniti i pozamašna debljina novčanika.

