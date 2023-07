Ukidanje prireza nije loša stvar, zaista će porasti plaće, tvrdi stručnjak

Podijeli :

Ivan Gržeta, prodekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, komentirao je u Novom danu N1 televizije izmjene devet poreznih zakona i druge aktualne teme.

On pozdravlja poreznu reformu jer smatra da će zaista dovesti do rasta plaća, a pozivitnom smatra i poreznu decentralizaciju do koje će doći.

Ukidanje prireza: Prava reforma ili politička smicalica HDZ-a prije izbora?

“Plaće će se povećati kroz korekciju poreznog odbitka”, govori i objašnjava da se najavljenom reformmom itekako mislilo na one s najnižim primanjima. Uvedena je nova kategorija osnovice koja se primjenjuje na olakšicu plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, a za one s najnižim primanjima to je iznos od oko 45 eura, odnosno, objašnjava, osam posto njihove plaće.

Inflacija je nadnacionalni problem i s njom se treba boriti sinergijski, govori Gržeta.

Što se tiče kritika iz oporbe koja tvrdi da ovo nije nikakva reforma, Gržeta kaže da decentralizacija daje slobodu gradovima i općinama da sami definiraju porezne stope i omogućava im se da ih sami kreiraju, ovisno o njihovim potrebama. On smatra i da je to dovoljno da možemo reći da se radi o reformi.

“Ukidanje bilo kakve kategorije poreza nije loša stvar”, kaže Gržeta koji smatra da ukidanje prireza neće dovesti do uvođenja novih parafiskalnih nameta.

