Umro bivši premijer Nikica Valentić

Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Nikica Valentić, bivši hrvatski premijer i saborski zastupnik HDZ-a u dva mandata, umro je u srijedu.

Nikica Valentić rođen je 1950. u Bilaju kod Gospića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 3. travnja 1993. do 7. lipnja 1995.

Za njegova premijerskog mandata pokrenut je antiinflacijski program te je kao nova valuta, uvedena kuna, 1994 godine.

Također tijekom mandata Nikice Valentića, u kolovozu 1995., hrvatska vojska i policija izvele su operaciju Oluja koja je u konačnici dovela do kraja rata u Hrvatskoj.

