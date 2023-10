Upozorenje stručnjaka: Afrička svinjska kuga nastavila se širiti Osječko-baranjskom županijom

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Nakon što su na području općine Semeljci u četvrtak potvrđeni prvi pozitivni nalazi na afričku svinjsku kugu (ASK) u Osječko-baranjskoj županiji i to na tri gospodarstva u tri naselja: Semeljcima, Mrzoviću i Vrbici ta se bolest nastavila širiti, pa je zabilježena na još dva gospodarstva u toj općini.

Rekla je to u petak u izjavi za medije ispred Državne ergele u Đakovu predsjednica Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK i ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić, nakon koordinacijskog sastanka s predstavnicima lokalnog kriznog stožera Osječko-baranjske županije (OBŽ).

Karačić nije precizirala o kojem broju životinja na ta dva gospodarstva je riječ, no rekla je da će istoga dana biti eutanazirane i da pojava virusa na 5 gospodarstava u 24 sata upućuje na brzo širenje bolesti i dosta ozbiljnu situaciju u ovom dijelu OBŽ.

“Još uvijek istražujemo načine kako je došlo do izbijanja ASK u OBŽ i tako brzog širenja, no način na koji se dogodilo izbijanje upućuje vrlo indikativno da je uzrok ljudski faktor – kretanje ljudi, kontakti i dr”, rekla je Karačić.

Dodala da se i dalje s Europskom komisijom pregovara o zoni ograničenja koja će se odnositi na OBŽ i da će se ona znati tijekom dana. Ona minimalno treba biti 10 kilometara, no može biti i veća. Općina Semeljci je zona zaštite unutar zone ograničenja.

“Znači, opseg zone nadziranja još se pregovara, a u nju će zasigurno ući dodatne općine koje se nalaze uz općinu Semeljci. No, s obzirom na brzinu širenja i veliku gustoću objekata a svinjama te socijalne kontate i način držanja svinja – sve ukazuje na mogućnost da će se ta zona morati proširiti”, rekla je Karačić.

Kada je riječ o svinjokoljama, Karačić je istaknuda da na području zone ograničenja u OBŽ klanja svinja za vlastite potrebe više nema. “Mogu se klati jedino u odobrenim klaonicama, posebno određenima za to, i to meso se ne može kao svježe stavljati na tržište nego kroz preradu. U zoni ograničenja odnosi se to na sve kategorije objekata. Izvan zone ograničenja za OBŽ objekti s kategorijama 0, 1 i 2 pozvani su da svinje pokolju do 31. listopada”, rekla je Karačić.

U ovom trenutku eutanazije svinja obavljaju se samo na ASK pozitivnim gospodarstvima, ali će se do kraja mjeseca morati usmriti sve svinje u zoni ograničenja čiji objekti su kategorije 0,1 i 2.

